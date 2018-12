Se caută români pentru muncă în străinătate! Pentru ce posturi și care sunt condițiile

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 2.173 locuri de muncă vacante. Pe primul loc se află Spania cu 804 locuri de muncă (800 muncitor necalificat în agricultură -cules căpşuni, 4 tehnician turbine eoliene). Următoarea ţară este Germania care are 465 de oferte: 120 curier, 57 instalator, 54 electrician, 53 sudor, 51 lăcătuş, 50 personal curăţenie, 13 mecanic industrial, 11 lucrător în construcţii, 6 şef de tură, 4 cameristă, 4 mecanic echipamente de prelucrare plastic şi cauciuc, 3 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 3 mecanic precizie, 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 3 operator maşini CNC, 3 ospătar, 2 bucătar, 2 faianţar, 2 măcelar, 2 personal în domeniul curăţeniei, 2 şofer camion, 2 specialist restaurant, 1 chef de rang, 1 constructor de acoperişuri, 1 constructor structuri de metal, 1 lucrător finisaje în cosntrucţii, 1 mecatronist vehicule, 1 recepţioner, 1 specialist CNC, 1 specialist hotel, 1 tâmplar, 1 tehnician electronică – sisteme de comutaţie şi control, 1 tencuitor, 1 zidar. Urmează Marea Britanie cu 340 locuri de muncă (200 muncitor industria piscicolă, 100 curier liber profesionist, 40 infirmier) şi Danemarca (200 locuri de muncă: 200 lucrător în agricultură). Olanda are la dispoziţie 90 locuri de muncă: 60 operator la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, 25 culegător ardei, 5 muncitor în sera de flori. Letonia - 80 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 zugrav. În Irlanda sunt 72 de posturi (60 îngrijitor persoane, 10 asistent social, 2 asistent medical). Austria are 30 locuri de muncă de montator de mobile iar Malta 17 - 10 de tehnician proces şi 7 instalator ELV. În Suedia există o ofertă pentru 16 locuri de muncă (8 mecanic maşini utilaje grele şi 8 operator CNC). Croaţia şi Norvegia are 15 locuri de muncă. În Croaţia se caută cinci fierari betonist, cinci tâmplar şi cinci zidari iar în Norvegia, 10 vopsitor auto/tehnician de reparaţii, doi montatori acoperişuri, un frizer, un ghid caiac şi un ghid antrenor caiac. Pentru cei interesaţi, Ungaria are şi ea 13 locuri de muncă: 10 muncitor necalificat, 1 agent vânzări, 1 manager vânzări, 1 lăcătuş mecanic. Polonia caută 10 zidari iar Slovenia cinci bucătari. Slovacia are ofertă pentru un specialist în administraţie. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma.