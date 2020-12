„Vom plăti zilele acestea, în preajma sărbătorilor, salariile pentru patru companii municipale cu restanțe salariale vechi. Reușim astfel să ajungem cu salariile plătite până la 31 octombrie pentru toate companiile, mai puțin două.

Nu am putut plăti salariile la Compania Municipală Dezvoltare Durabilă, deoarece au venituri exclusiv pe capitolul de investiții, iar Primăria are conturile blocate pentru investiții. De asemenea, nu am plătit salariile pentru Compania Municipală Managementul Transportului, deoarece nu are contract cu Primăria.

Fosta administrație a aplicat principiul „după mine potopul” și nu s-a mai preocupat nici măcar de achitarea obligațiilor salariale, iar „grija pentru oameni” a fost doar un slogan de campanie”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Decizie în ședința CGMB

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că, în ciuda „obstrucțiilor PSD”, Consiliului General al Capitalei a reușit să rezolve câteva lucruri importante în ședința de luni, reconfirmând astfel majoritatea de dreapta din CGMB. Acesta a punctat, printre altele, că au fost aleși cei doi viceprimari ai Bucureștiului, Horia Tomescu de la USR PLUS și Stelian Bujduveanu de la PNL.

„Am reușit să rezolvăm câteva lucruri importante în ședința de azi a Consiliului General al Capitalei.

Au fost numiți noii reprezentanți în Adunările Generale ale Acționarilor din companiile și societățile municipale, au fost create două comisii speciale (Comisia specială pentru inovare și digitalizare și Comisia specială pentru monitorizarea companiilor municipale), au fost reduse la 0,5% taxa turistică și la 0% taxa de ocupare a domeniului public pentru terase și unități de alimentație publică.

De asemenea, consilierii generali, acum în formulă completă, au putut să aleagă cei doi viceprimari ai Bucureștiului, Horia Tomescu (USR PLUS) și Stelian Bujduveanu (PNL), cu care sunt convins că voi avea o bună colaborare pe parcursul întregului mandat.

Reafirm hotărârea de a merge înainte cu desființarea companiilor municipale ineficiente, iar mandatul pe care îl au noii reprezentanți ai municipalității în Adunările Generale ale Acționarilor este exact în acest sens.

În ciuda obstrucțiilor PSD, mă bucur că azi s-a reconfirmat foarte clar majoritatea de dreapta din CGMB, ceea ce-mi dă încredere că proiectele pe care le-am propus bucureștenilor vor fi realizate”, a transmis primarul general Nicușor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Inquam Photos / Ilona Andrei