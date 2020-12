„A venit momentul! A venit momentul să scăpăm România de PSD. Așteptăm acest moment din prima noapte în care Grindeanu, astăzi numărul 2 în PSD, a semnat ordonanța 13.

Am vorbit despre acest moment în stradă când am ieșit să-i oprim pe Dragnea, Grindeanu, Tudose din tentativa lor de a naționaliza Pilonul II. Am visat la acest moment, tot în stradă, când am ieșit să ne opunem nenorocitei ordonanțe 114. Sau când am ieșit să-i oprim să introducă supraaccize și supraimpozite.

Poate cel mai mult am dorit să vina mai repede ziua votului in 10 august 2018. Atunci când Dragnea și Ciolacu dădeau ordine ca frații noștri din diaspora să fie gazați și bătuți in Piata Victoriei. Au fost 3 ani de coșmar pentru Romania în dictatura PSD.

Totul a fost posibil pentru că în 2016 mulți dintre români au ales să nu voteze.

Trebuie să mergem toți la VOT. Trebuie să curățăm România de PSD. Trebuie să le arătăm tuturor că România alege să meargă alături de UE și aliatii noștri nord-atlantici. Trebuie să-i trimitem pe Ciolacu, Tudose, Grindeanu și restul găștii psd-iste lângă Dragnea. Pe 6 decembrie ne luăm România înapoi!”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

PSD va pierde mult după 6 decembrie

PSD condus de Marcel Ciolacu și Vasile Dîncu va pierde după alegerile din 6 decembrie un număr important de parlamentari, peste 30, care se vor constitui într-un grup independent ce va susține din Parlament noul guvern Orban.

Informația este confirmată de analistul politic Cozmin Gușă dar și de liderul Pro România, Victor Ponta. Aceste mișcări parlamentare vor ajuta PNL în negocierea dură cu USR-Plus.

„Pesediștii refuzați explicit de către Iohannis de la posibilitatea participării la guvernare fac eforturi disperate să-și mobilizeze organizațiile pentru a-și prezerva la vot scorul de peste 30% cu care-i creditează sondajele actuale. Dacă vor reuși asta, vor putea trece mai ușor peste șocul intern al perspectivei opoziției pe termen nedefinit, șoc ce va fi dublat în mod cert de hemoragia de aleși pesediști din decembrie care vor îngroșa efectivele parlamentare pregătite să susțină guvernarea” a comentat Cozmin Gușă.

Acesta a precizat că parlamentarii PSD care vor pleca din partid se vor constitui într-un grup independent cu intenția de a susține noul guvern care se va forma în jurul PNL și a lui Ludovic Orban.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea