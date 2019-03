Se apropie sfârșitul! De ce este speriat Liviu Dragnea

Parlamentarul liberal Florin Cîţu spune că Liviu Dragnea PSD este speriat văzând cum i se se apropie sfârşitul.

"Dragnea consumat de frica, disperat, vazand cum i se apropie sfarsitul, a lansat o serie de minciuni si manipulari in spatiul public.

Au fost preluate de toata lumea. Asta este periculos pentru ca este exact ce a dorit dictatorul care isi vede sfarsitul tot mai aproape.

De aceea, trebuie sa ne asiguram ca aceasta postare ajunge la cat mai multi romani.

1. Bugetul Romaniei pentru 2019 trebuia trimis in Parlament pentru dezbateri PANA la 15 noiembrie 2018. Bugetul a ajuns in Parlament pe 11 Februarie 2019, cu o intarziere de 3 luni INCALCAND astfel legislatia in vigoare.

2. Bugetul Romaniei votat de paralmentarii PSD+ALDE+UDMR si minoritati incalca art 148 din Constitutie.

3. Bugetul Romaniei NU este asumat de premier si ministrul finantelor publice. Astfel incalca legislatia in vigoare, legea finantelor publice 500/2002, legea responsabiliatii fiscale 69/2010 si culmea chiar si OUG 114/2018.

4. Amendamentul lui Liviu Drangnea la buget prin care creste deficitul bugetar de la 2.55% din PIB la 2.76% din PIB incalca art 17 alin (3) din legea finantelor publice 500/2002.” În timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determină majorarea nivelului deficitului bugetar.”

5. In 2017 Liviu Dragnea promitea investitii ca procent din PIB in 2019, ATENTIE, de 6.7% din PIB. In 2017 si 2018 investitiile din PIB s-au pastratat la minimul istoric atins in 2016 de 3% din PIB.

6. In 2017 si 2018 Liviu Dragnea a cerut personal sa fie taiati in cadrul rectificarilor bugetare 20 miliarde lei de la investitii si sa fie TRANSFERATI pentru plata pensiilor, pensiilor speciale si a salariilor bugetarilor. Doar pensiile speciale reprezinta 8 milarde lei anual. Asta inseamna ca in fiecare an se platesc de la buget pensii care nu au in spate plata contributiilor.