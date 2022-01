Decizia serii în Guvernul condul de premierul Nicolae Ciucă, asta după ce, marți, 25 ianuarie, a fost aprobat cel mai important OUG al anului. Acum, românii vor plăti facturi plafonate la gaze și energie electrică, însă există o serie de condiții care au provocat contre între PSD și PNL.

Astfel, oamenii nu vor putea beneficia retroactiv de noile plafoane la energie, iar Ordonanța de Urgență prevede că proiectul va fi aplicat de abia de săptămâna viitoare, din 1 februarie, adică de marțea viitoare.

Vești bune pentru milioane de români

Marți a fost adoptată Ordonanța de Urgență care introduce noi reduceri pentru consumatori la energie electrică și gaze naturale. Practic, se vor aplica noi plafoane și scheme de compensare, după cum a explicat și ministrul Energiei, Virgil Popescu. Totuși, acesta a atras atenția că legea nu se va aplica retroactiv.

„Am întrebat în ședința Guvern, Ministerul Justiției a spus clar că nu putem retroactiv. Suntem deja pe 25 ale lunii și nu putem aplica pentru ce este în spatele acestei date. Am întrebat doar pentru ianuarie. Dacă se putea, și PNL și PSD și UDMR ar fi dorit să se aplice și pentru noiembrie și decembrie”, a declarat Virgul Popescu marți, după ședința de Guvern din 25 ianuarie.

Mai mult, noile plafonări și compensări se vor introduce cu data de 1 februarie. Astfel, pentru consumatorii casnici, nimeni nu va plăti mai mult de 0,8 lei pe kilowatt/oră la energie electrică şi 0,31 lei pentru kilowatt/oră la gaze naturale, indiferent de consum, conform noului OUG.

Ciolacu spunea că legea nu va fi aprobată marți, dar Cîțu l-a contrazis

Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a informat că noua ordonanță pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale NU va fi adoptată în ședința de guvern de marți. Acesta a menționat că a avut o nouă discuție cu Florin Cîțu (președintele Partidului Național Liberal), însă NU au reușit să ajungă la un numitor comun, privind ziua în care se vor aplica măsurile de compensare.

„O să luăm decizia mâine”, a explica Marcel Ciolacu.

În schimb, președintele PNL, Florin Cîțu, l-a contrazis pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, pe tema ordonanței pe energie și spune fix contrariul.

„Am avut o altă discuțue cu dl Ciolacu, despre alte lucruri. AM discutat despre sectorul energetic în general. Există o discuție ce se întâmplă după această perioadă. Atunci am propus că poate extindem perioada de plafonare până în vară. Sunt decizii pe care trebuie să le propună Guvernul. Ordonanța o să fie dată azi. Nimeni din PNL ca facturile să fie compensate. În funcție de avizul de la Ministerul Justiției. Hai să lăsăm instituția să-și facă treaba. Soluțiile sunt. Asta am discutat pentru un plan de până în 2026”, a explicat Florin Cîțu înainte de votul din Guvern.

Liderii coaliţiei guvernamentale erau obligați să găsească o serie de noi măsuri pentru perioada de după 1 aprilie. În acest context, PSD susține că este nevoie de un preţ reglementat la energie electrică şi gaze naturale.