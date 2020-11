Este vorba despre un anunț făcut de ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet. Acesta a declarat că în anii următori companiile care au flote mari de autoturisme care circulă în mediul urban, cum sunt cele de taxi sau de curierat, ar putea să primească un ajutor de la stat pentru schimbarea maşinilor vechi cu unele electrice.

Care este scopul acestui program

Prezent într-o vizită în judeţul Arad, Mircea Fechet a explicat că acest program are ca scop reducerea poluării în marile oraşe şi îmbunătăţirea calităţii aerului.

„Ne propunem pentru anii care vor urma să nu finanţăm doar autoturisme pentru persoane fizice, aşa cum se întâmplă astăzi, sau pentru persoane juridice câte una, două, ci să găsim nişte soluţii, nişte mecanisme eficiente de ajutor de stat, pentru ca societăţile de taximetrie, societăţile de curierat şi orice societate care are o flotă consistentă de maşini şi care circulă cu precădere în oraşe să poată să primească o bonificaţie de la Fondul de Mediu, sub formă de ajutor de stat, şi să înlocuiască, dacă se poate şi cu totul, flota respectivă cu maşini electrice. Am constatat cu mare bucurie că municipiul Arad a luat-o înaintea ministerului şi aici există deja numeroase taxiuri electrice pe străzi”, a transmis Mircea Fechet.

Acesta a adăugat că „anual, în România, din nefericire, peste 23.000 de oameni mor prematur din cauza poluării aerului”.

„Alocăm toate resursele pe care le avem prin Fondul de Mediu pentru a diminua valorile poluanţilor din atmosferă şi pentru a încerca să sprijinim astfel populaţia”, a subliniat Mircea Fechet.

Anul autoturismelor electrice din România

De asemenea, ministrul a subliniat că „anul 2020 a fost anul autoturismelor electrice din România”.

„Practic, Fondul de Mediu a reuşit să finanţeze de la începutul anului mai multe maşini electrice decât a finanţat de la începutul deschiderii acestui program. Peste 6.000 de autoturisme electrice au fost deja rezervate de către români, aici participă şi bonificaţia consistentă oferită de statul român, aproape 10.000 de euro, oferim 45.000 de lei la achiziţia fiecărui autoturisme electric din România”, a completat acesta.

În legătură cu transportul public în comun, Mircea Fechet a arătat că una dintre priorităţile Fondului de Mediu este de a finanţa înlocuirea parcurilor de autobuze, troleibuze sau tramvaie, „cu unele prietenoase cu mediul”.

„Acolo unde nu permite infrastructura să avem transport în comun electric, ar trebui să avem în cel mai rău caz transport hibrid, care să asigure astfel mai puţină poluare mai ales în oraşele cu mari probleme. Am avut un prim apel, în jur de 100 milioane de euro, ca valoare, a finanţat municipiul Bucureşti, pe de o parte, pe de altă parte a finanţat municipiile Iaşi şi Braşov, pentru că acolo aveam cele mai mari probleme.

Urmează să alocăm 480 milioane de lei, care înseamnă peste 100 de milioane de euro, pentru municipalităţile şi aglomerările urbane care au astăzi depăşiri constante de valori ale poluanţilor, mai ales pentru oxizii de azot, acesta este un poluant care vine cu precădere din traficul auto şi care pune în pericol sănătatea populaţiei”, a conchis ministrul.