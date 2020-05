Boeing a anunțat miercuri desființarea a peste 12.000 de posturi, inclusiv concedierea a 6.770 de muncitori americani, în cadrul unui plan de restructurare ce va fi pus în aplicare pentru a face față efectelor economice ale crizei de coronavirus. Compania a anunțat încă din aprilie că va opera o reducere cu 10% a forței de muncă din numărul total de angajați de 160.000, până la sfârșitul anului în curs.

Boeing a mai anunțat miercuri că a aprobat trecerea voluntară în șomaj a 5.520 de angajați, urmând ca aceștia să părăsească compania în săptămânile următoare, transmite Reuters, citat de hotnews.ro. Alți 6.770 de muncitori au fost notificați în această săptămână că vor fi concediați.

Directorul executiv al companiei, Dave Calhoun, le-a spus angajaților, într-un email, că pandemia de coronavirus a avut un impact devastator asupra industriei de profil, astfel încât este nevoie de reducerea drastică a costurilor, ceea ce înseamnă atât reducerea serviciilor furnizate, a numărului de avioane comerciale și a locurilor de muncă, exprimându-și regretul că nu există altă soluție.

Acțiunile Boeing au crescut cu 0,7% în cursul după-amiezii, tranzacționându-se la valoarea de 145,76 dolari. În aprilie, Boeing a înregistrat zero comenzi, pentru a doua oară în acest an, iar clienții au anulat alte 108 comenzi pentru aeronava 737 MAX, înregistrând astfel cel mai slab început de an din 1962 până acum. Criza a fost adâncită de pandemia de coronavirus, criză declanșată de problemele cu modelul 737 MAX, care fusese suspendat anul trecut, după ce a fost implicat în două catastrofe aviatice.