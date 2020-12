Mai multe organizaţii ale societăţii civile solicită, printr-o scrisoare deschisă, partidelor parlamentare care intenţionează să formeze majoritatea parlamentară să îşi asume iniţiativa legislativă cetăţenească de reformă electorală „Oameni noi în politică”, iniţiată în 2018.

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Platforma Iniţiativa România transmis, vineri, Agerpres, scrisoarea este adresată preşedinţilor PNL, USR, PLUS şi UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş, Kelemen Hunor şi şefului statului, Klaus Iohannis, „în calitatea sa de ales direct al cetăţenilor României”.

„Organizaţiile şi mişcările civice care au generat în 2018 iniţiativa legislativă cetăţenească de reformă electorală „Oameni noi în politică” cer partidelor care formează noua coaliţie parlamentară şi de guvernare să îşi asume în întregime conţinutul măsurilor propuse şi susţinute de 140.000 de cetăţeni (…) Reformele electorale susţinute de iniţiativa cetăţenească „Oameni noi în politică” sunt urgente şi vitale pentru sănătatea mediului politic românesc şi pentru democraţia reprezentativă a României, stat membru al Uniunii Europene” (…) Cerem celor trei formaţiuni politice care vor alcătui coaliţia de guvernare să îşi asume ferm implementarea legislativă a voinţei cetăţenilor ca parte a programului de guvernare, pentru a asigura cadrul juridic imperios necesar liberalizării pieţei politice din România, creării unei concurenţe politice sănătoase între candidaţi şi formaţiuni politice, obţinerii unei reprezentativităţi reale în parlament şi în administraţia locală, se arată în comunicat.

Ce prevede această inițiativă

Iniţiativa prevede: alegerea primarilor în două tururi de scrutin, vot pe liste deschise de candidaţi, care să permită alegătorilor să voteze candidatul preferat, nu doar lista impusă de conducerea partidului, vot liber pentru românii din afara ţării, număr reprezentativ de parlamentari pentru circumscripţia diaspora, proporţional la numărul real de locuitori din afara ţării, eliminarea pragului electoral la alegerile europarlamentare şi locale, alegeri corecte şi transparente prin monitorizare informatică şi video pentru toate tipurile de scrutin, reducerea numărului de semnături necesare înscrierii candidaţilor în alegeri, sub 1% din numărul de alegători dintr-o circumscripţie, conform recomandării Comisiei de la Veneţia.

Potrivit comunicatului, în toamna anului 2018 peste 1.000 de voluntari au lansat şi derulat cel mai mare proiect civic de reformă electorală, susţinut de mişcări civice laolaltă cu partide politice.

Susţinătorii iniţiativei au fost 26 de organizaţii civice şi 4 partide politice: #activAG Piteşti, Acţiunea Civică Galaţi, Aradul Civic, Asociaţia Platforma România 100, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie – VeDem Just, Braşovul Civic, Centrul pentru Resurse Civice, Centrul pentru Studiul Democraţiei, Corupţia Ucide, Curăţăm Galaţiul, Declic, Eu Ro Aleg 2.0, Evident Deva, Geeks For Democracy, Iniţiativa Craiova, Iniţiativa România, Iniţiativa Timişoara, Mureşul Civic, Oradea Civică, Rădăuţiul Civic, Reactiv Braşov, Reset, #Rezist Milano, #REZISTENŢA, Ştafeta Steagului Uniunii Europene, Umbrela Anticorupţie, Vă Vedem din Sibiu şi partidele: Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS, în acel moment Mişcarea România Împreună), Partidul Oamenilor Liberi (POL), Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT, astăzi absorbit în PNL), Uniunea Salvaţi România.

Proiectul de reformă „Oameni noi în politică” a întrunit condiţiile cerute de lege şi de Curtea Constituţională. Organizatorii au depus 109.874 semnături validate de primării dintr-un total de 140.000 semnături strânse, Cu toate acestea, CCR a respins iniţiativa prin invalidarea unui număr de semnături care să coboare pragul sub 100.000 şi astfel a blocat iniţiativa legislativă, voinţa cetăţenilor şi eforturile de doi ani de zile ale societăţii civile, menţionează sursa citată.

Organizaţiile care au iniţiat demersul legislativ „Oameni noi în politică” şi care se alătură prin semnarea acestei scrisori deschise sunt: Iniţiativa România, #activAG Piteşti, Oradea Civică 2017, Reset, Mureşul Civic, Ştafeta Steagului Uniunii Europene, Braşovul Civic, Voluntari în Europa, #Rezist MILANO, Asociaţia Aradul Civic, Iniţiativa Timişoara, Rădăuţiul Civic, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie – VeDem Just, Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Eu Ro Aleg 2.0, #REZISTENŢA, Geeks for Democracy, Corupţia Ucide, Asociaţia Platforma România 100, Diaspora.ro, Un Timbru Pentru Dreptate, Rezistenţa Civică Galaţi, Acţiunea Civică Galaţi, #Rezist Galati, RO Iberica, Prieteni Pentru Galaţi, Curăţăm Galaţiul, Asociaţia Bihorul Civic, Vă vedem din Sibiu, Asociaţia pentru Minţi Pertinente – AMPER, Baia Mare Civică, Grupul Civic Madrid Ro, Rezist Budapesta, Initiaţiva Oradea, Partidul Oamenilor Liberi (POL).