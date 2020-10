Candidatul USR la alegerile parlamentare, scriitorul Dan Lungu, a anunţat, miercuri, că îşi retrage candidatura pentru Senat, dar că rămâne în Alianţa USR PLUS, care, în opinia sa, continuă să fie, „în ciuda tuturor neajunsurilor”, singura variantă din mediul politic care merită încrederea cetăţenilor români.

El a declarat, totodată, că va continua să activeze ca membru în filiala USR PLUS Iaşi, unde va lupta pentru transparenţă şi pentru o altfel de politică.

„Decizia de a-mi retrage candidatura de la Senat nu a fost una uşoară, dat fiind respectul pe care îl am pentru voturile colegilor care m-au investit cu încrederea lor. Pentru a nu da frâu liber speculaţiilor, aş vrea să expun cu acurateţe care sunt motivele care m-au determinat să procedez astfel. Dar înainte de a-mi prezenta argumentele, vreau să spun tuturor foarte ferm că, dincolo de toate neajunsurile şi de luptele interne duse în partid, la momentul actual Alianţa USR PLUS este singura opţiune care merită încrederea noastră, a românilor. Acesta este şi motivul pentru care nu plec din partid; pentru că eu încă mai cred că lucrurile pot fi reformate. Vă îndemn aşadar să votaţi Alianţa USR PLUS. Revenind la retragerea candidaturii mele, motivul principal este următorul: nu aş vrea ca prin prezenţa mea să cauţionez un mod de a face politică atât de diferit de cel pentru care eu şi o bună parte din colegii mei am intrat în USR Iaşi. Nu sunt singurul care consideră că atât prezenţa domnului Marius Bodea în Alianţa USR PLUS Iaşi, cât şi procesul de realizare a listelor pentru alegerile parlamentare sfidează complet valorile şi principiile fondatoare ale partidului şi ale Alianţei”, a susţinut Dan Lungu într-un comunicat de presă.

Lungu este de părere că venirea în USR PLUS a fostului liberal Marius Bodea, cel care a şi candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, a adus deservicii de imagine alianţei şi s-a făcut fără respectarea principiilor de integritate asumate de USR PLUS.

„Privind rezultatele obţinute în judeţ, cert este că strategia a fost proastă; eticheta de traseist lipită de candidatul nostru ne-a tras în jos, iar acest lucru poate fi lesne demonstrat. Calitatea de traseist a candidatului Marius Bodea a fost constatată de către Comisia Naţională de Arbitraj a Alianţei (CINA), în urma unei sesizări înaintate de colegul nostru, avocatul Mihai Lupu. Traseismul fiind considerat o problemă de integritate în cadrul Alianţei, recomandarea CINA era în defavoarea candidaturii, însă candidatul a beneficiat de clemenţa Biroului Naţional al USR, pe prezumţia de oportunitate politică, oportunitate neconfirmată de rezultatele ulterioare. Să ne înţelegem – nu vorbim de calităţile şi defectele unei persoane, ci de acţiuni care încalcă Statutul şi alte acte normative interne, precum şi de o situaţie neconformă cu principiile de integritate asumate de noi toţi membrii Alianţei, adică de un mod de a face politică. Or, noi ne-am asumat o politică curată, bazată pe principii şi valori, diferită de cea a partidelor tradiţionale”, a mai spus Dan Lungu.

El a transmis că toate neregulile au fost sesizate de multiple ori forurilor interne competente, dar că în peste 90% din cazuri nu s-a primit niciun răspuns, semn că justiţia internă în USR „este realmente paralizată”.

„În aceste condiţii, mai mulţi colegi ieşeni au ales să se adreseze instanţei de judecată, pentru a forţa legalitatea şi transparenţa în filiala ieşeană. Nu pot să nu fiu de acord cu ei. N-ar fi în spiritul USR dacă nu ar fi reactivi şi nu şi-ar apăra valorile şi principiile prin toate mijloacele legale. Pentru a nu legitima la rându-mi un întreg şir de abuzuri şi de decizii neinspirate, prefer să-mi retrag candidatura. Rămân fidel valorilor şi principiilor de modă veche, mulţumindu-le pentru încredere tuturor celor care m-au votat. Sper că retragerea mea nu face decât să le confirme faptul că au făcut o alegere bună, în adevăratul spirit userist”, a afirmat Dan Lungu.