Războiul total de pe scena politică dintre PNL și PSD atinge cote nebănuite. Dați afară de la guvernare, social democrații îi acuză pe liberali de faptul că nu vor mări veniturile pensionarilor cu 40% în septembrie. Liberalii se jură că nu se vor abate de la lege, dar vin cu alte modificări.

Schimbări de proporții la pensii

Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru vine cu schimbări de proporții la pensii. Aceasta lansează un atac dur la adresa funcționarilor din sistem și promite o adevărată revoluție în cel mai scurt timp.

„Discuțiile de astăzi cu Poșta Română, Băncile, Trezoreria, pe lângă faptul că mă vor conduce la decizii bune care să se vadă în viața de zi cu zi a celor care primesc plățile pentru pensii sau indemnizații, mi-au întărit convingerea că:

– în administrație lipsesc managerii. Cei care să știe ce să ceară oamenilor din subordine, să îi organizeze cât mai eficient cu putință.

– se salvează situații, se “iese la lumină” și nu se anticipează. Toate sunt situații limită, în fiecare lună este mai mult. Nu neapărat – mai bine. Pentru că nu se discută lecțiile învățate, nu se trag concluzii. Nu se asumă greșelile. Nu se anticipează. Se văd schimbări ici colo într-un ocean de “Nu se poate” sau “Așa se face”.

În ultimii ani, pentru că am simțit, cumva, că pot contribui la schimbarea lucrurilor, am continuat, în pofida programului încărcat, tot mai încărcat, să mă ocup de coordonarea, alături de colegul meu Bogdan Pivariu (Viceprimarul com. Florești din Cluj), a Programului de Excelență în Administrație PNL/Konrad Adenauer România. Pregătim viitorii primari, viceprimari și consilieri ai PNL. Pregătim oameni buni pentru administrație. Oameni care știu că trebuie să fie buni. Acesta este momentul oamenilor corecți, pregătiți și dedicați”, a anunțat noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, pe o rețea de socializare.

