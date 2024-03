Ministrul Finanțelor a oferit noi detalii referitoare la impozitarea progresivă a salariilor românilor. Din punctul lui de vedere, impozitarea progresivă a acestor venituri este un aspect care ține de Guvernul viitor.

El aduce aminte că Banca Mondială și OCDE au venit cu astfel de recomandări pentru România.

Marcel Boloș spune despre sistemul românesc de impozitare a salariilor este unul dintre cele mai ridicate la nivelul blocului comunitar. De aceea, el spune că poate a venit momentul pentru ceea ce numește o re-echilibrare.

Acesta a mai precizat, la Antena 3 CNN, că ar fi nevoie de un pachet complet de politică fiscală. În urma acestuia ar trebui să existe:

În plus, Marcel Boloș a discutat și despre nivelul TVA în România. Ministrul Finanțelor a adus în discuție recomandarea făcută de Banca Mondială cu privire la adoptarea unei cote unice a taxei pe valoare adăugată.

Această recomandare a fost făcută și de către Comisia Europeană.

Ministrul Finanțelor spune că există cota standard de 19% a TVA. De asemenea, mai există și cota de 9%, dar și de 5%.

El spune că re-ajustările în ceea ce privește cota standard sunt o alternativă care trebuie să fie luată în calcul.

Nu în ultimul rând, ministrul Marcel Boloș spune că România are una dintre cele mai scăzute cote de TVA din întreg blocul comunitar.

La începutul lunii martie, prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că nu este un susținător al impozitului progresiv.

Acesta a mai spus că nu vom avea impozit progresiv pe salarii în 2025. Totuși, a explicat la ce se referă acest tip de impozit.

„Nu. Sunt unul din susţinătorii impozitului progresiv, dar impozit progresiv nu înseamnă… Noi avem cea mai mare impozitare a muncii din Europa. Noi aici trebuie… De ce avem cea mai mare? Pentru că impozitarea pe capital este cea mai mică. Peste tot în lume, unde ai venituri cumulate, nu venituri din salariu, am venituri cumulate. Am salariu, unde îmi plătesc impozitul – l-am dat deoparte. Am chirii cumulat cu salariu, am altfel de…, am arende, am…, toate se adună într-un coş şi în momentul în care depăşeşti anumite sume, oriunde în lumea asta, îţi vine un surplus de impozitare, un fel de impozitare a capitalului. Am venituri excepţionale. Am cumpărat un teren la periferia Bucureştiului cu 1.000 euro şi mâine îl vând cu 10 milioane. Peste tot în lume nu plătesc 10%, chiar dacă îl vinzi cu 1.200, chiar dacă îl vinzi cu 10 milioane. După anumite praguri, îţi vine altă impozitare”, a declarat Marcel Ciolacu.