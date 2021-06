Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii ”România 9”, spune că emisiunea va fi mutată la o altă oră. Acesta precizează că nu i s-a comunicat oficial, în scris, această modificare. Jurnalistul a povestit că a fost sunat de directorul interimar care i-a spus că emisiunea va fi difuzată, din 21 iunie, la o altă oră.

„Singura explicație oferită de directorul interimar al TVR 1 a fost că “așa a vrut doamna” (n.r. Ramona Săseanu ). Am întrebat dacă au făcut vreun studiu, dacă au să-mi reproșeze ceva, mi-a transmis că nu, așa a vrut doamna, asa s-a întâmplat!”, spune acesta pentru știripesurse.ro.

El a mai povestit că i s-a spus că, în cazul în care are vreo obiecție, să meargă și să stea de vorbă cu Ramona Săseanu, șefa TVR.

”Și dacă am vreo obiecție să mă duc să stau de vorbă cu ea. Evident că nu m-am dus. Nu o știu, nu am avut niciun contact cu domnia sa. Am un contract și constat că el este încălcat.

Fără nicio explicație profesională, argumentată și obiectivă. O instituție publică nu se conduce după poftele cuiva sau cel puțin așa îmi place să cred. Poate directorul TVR1 m-a indus în eroare, nu a fost dorința doamnei și totul este o neînțelegere. Poate a fost o neînțelegere.”, spune acesta.