Schimbare imensă! Mii de români vor beneficia de pensie. Vezi dacă ești pe listă

Aleşii au făcut s-au jucat pur şi simplu cu destinele persoanelor cu handicap grav. Întâi au votat ca şi acestea, pe lângă nevăzători, să beneficieze de stagiu redus de cotizare.

Apoi, s-au răzgândit. Faptul că cei cu dizabilităţi trebuie să muncească la fel de mult ca cei sănătoşi “este o discriminare pozitivă”, a declarat fostul ministru al Muncii, Olguţa Vasilescu.

Ziua a început cu introducerea în categoria pensionarilor şi a “persoanele încadrate în grad de handicap grav care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare”. Această nouă definiţie, care până acum includea doar nevăzătorii, a fost aprobată în unanimitate de membrii comisiei de muncă.

Scopul era să-i ajute pe cei cu handicap grav să muncească, totuşi, o perioadă, în loc să fie în permanenţă asistaţi social, scrie ştirileprotv.ro.

Cu alte cuvinte, ce au decis parlamentarii, este că aceste persoane ar trebui să muncească aproape la fel de mult ca o persoană sănătoasă şi cei cu handicap grav, precum persoanele cu membre amputate, cu paralizie avansată, cei cu schizofrenie, cu cancer sau în scaun cu rotile. În această situaţie este şi Daniela Tontsch, care suferă de distrofie musculară şi nu poate să meargă.

Daniela Tontsch, preşedintele Consiliul Naţional al Dizabilităţii: ”Este o afecţiune în care se atrofiază toţi muşchii corpului. Aşa am fost la şcoală, aşa am fost la facultate, am fost purtată pe braţe, am fost ajutată de familie şi să muncesc, să fiu un bun cetăţean. Este un abuz. Persoanele cu dizabilităţi nu mai sunt motivate să muncească. ”

Dimpotrivă, sunt încurajate să devină asistaţi social, spune femeia.

Conform Ministerului Muncii, în prezent sunt peste 260.000 de români cu handicap grav. Nevăzătorii, singurii care beneficiază acum de stagiu de cotizare redus, sunt 50.000. Parlamentarii din Camera Deputaţilor se pregătesc miercuri de votul final pentru această lege.