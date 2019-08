Schimbare de proporții la Palatul Victoria. Actualul ministru interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor a dezvăluit că decizia privind numirea cu portofoliu deplin a unui ministru se va lua săptămâna viitoare. Mai mult, Fifor a spus că este pregătit să preia șefia ministerului.

„Acesta este o decizie pe care o vom lua împreună cu colegii noştri din Comitetul Executiv al partidului. Nu pot eu să spun: ‘Da, se va întâmpla lucrul acesta’. E o decizie pe care o vom lua săptămâna viitoare, pentru că este important ca la cârma acestui minister să se afle un ministru cu portofoliul deplin, un om care să se aşeze şi să lucreze. Ministerele de forţă nu se conduc cu interimari. Nu ai cum”, a afirmat ministrul interimar al Internelor, la Antena 3.

Acesta a precizat faptul că, dacă va fi nominalizat, va accepta funcția. ,,Dacă vom rămâne în această formulă, nu am nicio reţinere în a trece la treabă, alături de echipa din Ministerul Afacerilor Interne, pentru că, repet, n-o pot face eu singur. Am în jurul meu oameni foarte bine pregătiţi, profesionişti, în toate zonele. Am făcut nişte schimbări, e adevărat. Probabil că o să mai fie nişte schimbări zilele următoare, în baza unor evaluări, şi eu vă spun că trecem la treabă. Nu există rabat de la această chestiune. Dacă eu pot, trebuie să poată toată lumea de lângă mine. Şi nu e demagogie”, a mai spus Fifor.

Fifor a fost numit interimar la MAI, după ce Moga a demisionat din funcție după numai șașe zile.

