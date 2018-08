Scene fabuloase la Untold. Zeci de mii de oameni s-au călcat în picioare

Cei mai aşteptaţi artişti au fost cei de la THE CHAINSMOKERS, care au ajuns pentru prima dată în România, pe scena principală UNTOLD, notează Gazeta de Cluj. În timpul concertului, membrii trupei au îmbrăcat tricoul echipei naţionale de fotbal a României, spun organizatorii.

„Suntem pentru prima dată în România dar foarte mulţi artişti din jurul nostru vorbesc un an întreg despre acest festival şi abia am aşteptat să ajungem aici. După ce am fost anunţaţi în line-up-ul festivalului am primit zeci de mii de mesaje de la fanii noştri de aici. Nu ne-a venit să credem cât suntem de aşteptaţi aici şi îi asigurăm că vom reveni cât de curând. ”, au declarat membrii trupei THE CHAINSMOKERS.

Pe scena principală a urcat aseară şi trupa Parov Stelar, atât de aşteptată în fiecare an de fanii festivalului UNTOLD.

„Publicul de aici nu se poate compara cu nici un alt public din lume. De fiecare dată când ajungem aici simţim căldura cu care ne primesc şi energia lor pozitivă. E o plăcere să ne reîntoarcem pe scena festivalului UNTOLD”, au declarat cei de la PAROV STELAR.