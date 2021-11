Scenă desprinsă dintr-un coșmar la granița Poloniei! Mii de migranți au fost surprinși, într-o filmare, cum se chinuie să ajungă la produsele alimentare împărțite de soldații din Belarus. Străinii s-au înghesuit să primească ajutoare umanitare din partea Oranizației Națiunilor Unite, distribuite de autoritățile din Belarus la granița cu statul polonez. În prezent, autorităţile poloneze, care estimează că numărului străinilor este de 3.000-4.000 de persoane, au mobilizat militari, care se pregătesc pentru posibile confruntări, potrivit Digi24.

Mahim Orazmukhammedova, șefa biroului Organizației Internaționale pentru Migrație din Belarus (ONU), a mers în zona în care se aflau emigranții și le-a transmis acestora opțiunile existente pentru situația în care se află.

„Chemăm țările implicate să atragă atenția asupra contextului umanitar al acestei situații. Noi am adus un mic ajutor și i-am informat despre drepturile lor. Aceștia pot cere statutul de refugiat în Republica Belarus sau să solicite să revină acasă”, a declarat Mahim Orazmukhammedova.

Ambasada Irakului din Moscova, Rusia a anunțat public că va organiza o cursă de evacuare pentru oamenii care doresc să plece din Belarus. Refugiații sunt îndemnați să contacteze reprezentanța diplomatică prin apel telefonic sau printr-un email scris. Estonia, Franţa şi Irlanda au solicitat deja o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU pentru a soluționa criza migranţilor de la graniţa dintre Polonia şi Belarus. Această întâlnire urmează aibă loc joi după-amiază.

„Secretarul general (Antonio Guterres) urmăreşte cu îngrijorare situaţia de la graniţa dintre Belarus şi Polonia’ şi reaminteşte importanţa gestionării problemelor migraţiei şi refugiaţilor în conformitate cu principiile umanitare şi cu dreptul internaţional”, a explicat un purtător de cuvânt.

Grupuri de migranți din Minsk, capitala Belarusului, sunt pregătiți să ajungă la granița Uniunii Europene. În acest moment, pe străzile din Misk, în pasajele pietonale și în parcuri pot fi întâlniți bărbați, femei și copii cu bagajele pregătite pentru a fi transportați la granițele Poloniei și Lituaniei. Acuzat de situația actuală este preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, care este găsit vinovat că ar fi alimentat criza respectivă prin eliberarea de vize migranţilor, pe care îi duce, apoi, la granița UE.

Meanwhile, migrants are leaving the Gallery shopping center in #Minsk in an organized manner.

This is how the center of #Minsk looks like today pic.twitter.com/S9rxwmFrFR

— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2021