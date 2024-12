„Scărpinatoarele de spate profesioniste” cer până la 130 de dolari pe oră

Nu putem afirma că primul serviciu profesional de scărpinare a spatelui din lume a fost șocant deoarece am abordat un număr destul de mare de servicii ciudate pe Oddity Central de-a lungul anilor, de la angajarea de persoane obeze la oră până la îmbrățișări profesionale și încălzitoare de pat umane.

The Scratcher Girls, primul studio de scărpinat pe spate din lume, a fost înființat de Toni George, în vârstă de 55 de ani, și oferă servicii de scărpinat și trasat de mulți ani. Lui George i-a plăcut întotdeauna să fie scărpinat pe spate și a decis să își lanseze propria afacere de scărpinat spatele după ce și-a dat seama că s-ar putea să nu fie singurul. De atunci, ea cere până la 130 de dolari pe oră pentru a zgâria spatele oamenilor cu unghiile sale manichiurate, de 5 cm.

Încă de când eram copil, scărpinatul pe spate a fost o plăcere pentru mine, potrivit postării lui Toni George de pe site-ul The Scratcher Girls. Mi-am plătit copiii să mă scarpine pe spate din cauza acestei fixații. Până în ziua de azi, continui să-mi plătesc nepoții pentru o zgârietură plăcută pe spate.

George a declarat: „M-am gândit la un serviciu de scărpinat spatele într-o noapte, în timp ce dormeam, și m-am întrebat dacă și alți oameni ar plăti pentru acest serviciu ca mine.” „Am efectuat numeroase cercetări după ce am avut această revelație, iar acum suntem marca The Scratcher Girls.”

Scărpinatul profesional al spatelui este calmant

Pe scurt, scărpinatul profesional al spatelui este actul calmant și euforic al unui terapeut care își plimbă unghiile pe spatele, membrele, scalpul și chiar pe interiorul urechilor unui client, potrivit lui Toni George. Terapeutul ajută clientul „să conecteze sau să echilibreze câmpurile energetice” și să elibereze „endorfine, cum ar fi serotonina” folosind mișcări blânde de trasare și zgâriere a unghiilor.

Serviciul de zgâriere a spatelui a devenit atât de popular, în special în rândul comunității ASMR, încât Toni George și terapeuții ei călătoresc frecvent în orașe mari precum New York, Los Angeles sau Philadelphia pentru a vedea clienții, a declarat recent aceasta pentru The New York Post. Studioul percepe până la 130 de dolari pe oră.