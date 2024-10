Șantierul de la Piața Unirii, desființat după conflictul dintre primarii Nicușor Dan și Daniel Băluță

Marți dimineață, șantierul de la Piața Unirii, deschis pentru refacerea plafonului, a fost desființat după ce primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut că lucrările sunt ilegale. Utilajele și gardurile instalate luni la ordinul primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, au fost îndepărtate.

Nicușor Dan a încercat de trei ori, luni, să demonteze gardurile șantierului, dar a fost împiedicat de Poliția Locală Sector 4, aflată sub autoritatea primarului Daniel Băluță. Primarul general a apelat la sprijinul Poliției Naționale și Jandarmeriei, dar acestea nu au intervenit.

Șantierul fusese deschis de Daniel Băluță pe baza unei autorizații de construire în regim de urgență, eliberată de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță. Nicușor Dan a contestat însă legalitatea acestei autorizații, argumentând că zona este administrată de Primăria Municipiului București și nu de Sectorul 3.

Controverse în jurul autorizațiilor și avizelor

Daniel Băluță a solicitat timp de două luni o autorizație în regim de urgență pentru repararea plafonului de beton de la Piața Unirii, însă Nicușor Dan a subliniat că expertiza prezentată de Băluță nu justifică o astfel de autorizație.

În schimb, primarul general a spus că lucrările necesită o autorizație în regim normal, care presupune obținerea a 20 de avize de la diferite instituții și firme care operează în zona Piața Unirii.

Luni, Nicușor Dan a emis o decizie de demolare a gardurilor montate de Primăria Sectorului 4. În replică, prefectul Capitalei, fost primar PSD al Sectorului 2, a anunțat că va contesta în justiție această decizie.

Retragerea angajaților Primăriei Sectorului 4

Luni noapte, după tensiunile din zonă, Daniel Băluță a anunțat că le-a cerut angajaților să părăsească șantierul. Acesta a declarat că doi dintre colegii săi au fost răniți în urma intervenției echipelor Primăriei Generale. El a condamnat violențele și a subliniat că nu ar trebui să facă parte din administrația unei capitale europene.

„Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor. Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană”, a afirmat primarul Sectorului 4, într-o postare pe pagina sa de Facebook.