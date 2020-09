Clotilde Armand, a declarat că gesturile de intimidare din ultimele zile la adresa sa şi a reprezentanţilor USR PLUS vin din partea unor „oameni disperaţi”, dar nu se va lăsa intimidată sau furată.

„Nu ne lăsăm furaţi, nici intimidaţi. Aceste gesturi de intimidare sunt de la oameni disperaţi. I-am prins cu mâna în sac. E o anchetă în curs. Va trebui într-adevăr să înţeleg exact care era procesul la care se gândea primarul de la PSD care a pierdut alegerile. (…) Trebuie o anchetă foarte clară la Parchet de ce angajaţi ai primăriei, ai ADP, erau acolo şi se ocupau de alegeri. La ora actuală, matematica e clară. A fost mereu clară. Procesele verbale care s-au încheiat după alegerile de duminică au fost mereu clare. Avem încredere în aceste procese verbale. Eu cred că acum sunt toate încărcate pe site-ul de la AEP. Din câte ştiu eu sunt încă 9 secţii neînchise, la 3-4 se verifică neconcordanţele”, a declarat, marţi, Clotilde Armand.

Aceasta consideră că renumărarea voturilor nu este necesară și ar fi și dificilă sau chiar imposibilă din moment ce la încheierea proceselor verbale toți au fost de acord.

„E dificil, pentru că avem procese verbale încheiate după alegeri cu acordul tuturor partidelor. Nu cred că se pot renumăra, pentru că în momentul când s-au încheiat procesele verbale toţi erau de acord. Dacă atunci nu au fost probleme, atunci aceste procese verbale sunt dovada că a fost o numărare corectă. Ce pot spune că mici probleme cu unul, două voturi în plus la alegeri este normal. Eu am încredere în procesul electoral, chiar dacă s-a prelungit foarte mult într-un mod inexplicabil”, a mai afirmat candidata USR PLUS.

Ce spunea liderul USR

De asemenea, Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, prezent marţi la Biroul Electoral al Sectorului 1, a declarat că reprezentanta formaţiunii sale, Clotilde Armand, a câştigat cursa pentru Primăria Sectorului 1, dar că delegaţii partidului vor să se asigure că „votul cetăţenilor este respectat”.

„Rezultatul e foarte clar, e confirmat de numărătorile paralele. Procesele verbale, cele existente în sistem în momentul de faţă, sunt cele pe care le confirmă şi colegii noştri, şi colegii de la USR PLUS, şi colegii de la PNL. Clotilde Armand a câştigat Sectorul 1 cu aproximativ o mie de voturi în faţă. Vrem însă să ne asigurăm că nu apar magii prin sac sau că nu apar alte procese verbale din care ar lipsi semnături. Chestiunea aceea cu QR codul lipit – ca să mai eliminăm din paranoia – este una procedurală, să spunem. De pe unele procese verbale nu se poate citi şi mi-au arătat cei din personalul secţiei de sector că le lipesc. Le-au primit de la STS, sunt înseriate”, a arătat el într-o declaraţie acordată presei.

Pe de altă parte, Barna a semnalat alte probleme, precum faptul că voturile USR din unele secţii nu apar în mod corect în sistemul centralizat, dar a adăugat că şi aceste aspecte au fost corectate sau urmează să fie îndreptate.