"Teodorovici + Valcov= infractori?

Masluirea cifrelor referitoare la executia bugetara pentru 2018 a fost premeditata!

In decembrie 2017, anticipand derapajele evidente ale economiei si implicit ale deficitului, gasca PSD-ista de analfabeti economici a aprobat OUG 90.

In aceasta ordonanta la art 19 deroga de la:

(4) Guvernul are obligaţia de a prezenta Parlamentului un buget anual care să respecte principiile responsabilităţii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară şi orice alte prevederi ale prezentei legi, iar prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice vor semna o declaraţie ce atestă această conformitate, declaraţie care va fi prezentată Parlamentului împreună cu bugetul anual.

(5) În eventualitatea că Guvernul nu poate respecta condiţia de conformitate prevăzută la alin. (4), prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice vor menţiona în declaraţie abaterile, precum şi măsurile şi termenele până la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilităţii fiscale, cu regulile fiscale şi cu strategia fiscal-bugetară.

Adica Valcov, Teodorovici, Misa stiau ca vor incalca legea si au dat aceasta ordonanta ca sa nu mearga la puscarie.

Acum intelegeti aroganta lor pe toate posturile de televiziune?

De aceea eu, senatorul Florin Citu, ii lansez o provocare lui Eugen Teodorovici. Am depus in Parlament o lege care spune ca trebuie sa raspundeti penal daca mintiti in legatura cu bugetul si deficitul bugetar. Eugen Teodorovici, daca vrei sa nu mai zica lumea ca minti, atunci sustine aprobarea acestei legi.

Ati inteles acum de ce isi pot permite sa masluiasca datele ca pe vremea comunistilor. Au modificat legea si nu raspund penal. (Eugen, ECOFIN stie ce faci tu? )

Intrebarea care ramane la final este:

- cifrele anunatate de Darius Valcov sunt secret de serviciu, cine se sesizeaza pentru aceasta infractiune? (cifrele sunt sub EMBARGO pana pe 25 ianuarie 2018)

#RomaniaFaraPSDsiALDE #RomaniaLiberala #RomaniiTrebuieSaStie

P.S. Bineinteles ca am depus amendament pentru eliminarea art 19 si la momentul cand OUG 90/2017 a venit in Parlament. Respins cu voturile PSD + ALDE + UDMR", scrie Cîţu pe Facebook.

