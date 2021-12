Deși conflictul dintre cei doi părea încheiat, situația se pare că nu stă deloc așa, pentru că vedeta Pro TV a ieșit la atac. Cătălin Măruță a găsit momentul prielnic pentru a-i răspunde divei în cadrul emisiunii „La Măruță”, unde a fost invitată Andreea Raicu.

Măruță lansează un atac dur

Andreea Raicu venise în cadrul emisiunii pentru a vorbi despre noua sa carte, „Secrete aflate pe pielea mea” și i-a dezvăluit lui Măruță că se simte foarte bine în corpul ei, așa cum a fost lăsat de natură. De asemenea, ea a spus că a dobândit încredere în sine și consideră că este important ca oamenii să apară cât mai naturali, fără filtre.

În plus, fosta prezentatoare de la Prima TV a spus că nu este de acord cu imaginile extrem de editate care nu au nicio legătură cu persoana reală.

Și momentul nu putea fi mai prielnic pentru Măruță pentru a-i răspunde Biancăi Drăgușanu, așa că nu s-a sfiit să lanseze un atac dur la adresa acesteia.

„Eu mă uit la pozele cu Bianca Drăgușanu, e porțelan toată!”, au fost cuvintele pe care Cătălin Măruță le-a rostit în direct.

Și se pare că Măruță a câștigat-o ca aliat pe Andreea Raicu pentru că aceasta a fost de acord cu afirmația lui.

„Nu sunt reale, adică nu mai pare o persoană, pare un robot, o statuie. Nu știu ea, că nu o urmăresc. Dar e acest trend, această uniformizare a chipurilor. Toate arată la fel. Și știi ce este foarte trist? Că privirea este goală”, i-a răspuns Andreea Raicu.

De unde a plecat scandalul între cei doi?

Tot scandalul între Măruță și Bianca Drăgușanu a pornit în momentul în care diva a fost invitată în emisiunea pe care acesta o prezintă. Potrivit Biancăi, i-au fost adresate întrebări tendențioase, menite să o pună într-o lumină nefavorabilă. În plus, ea spune că stabilise împreună cu producătoarea emisiunii de la Pro TV ce subiecte să abordeze în cadrul interviului, dar Măruță nu a respectat deloc acest lucru.

„Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu în pentru Spynews.ro.