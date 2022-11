În epicentrul lui s-a aflat fratele regelui Charles, prințul Andrew, acuzat, în SUA, de agresiune sexuală. Acum, acest ultim scandal pune o presiune tot mai mare asupra regelui Charles al III-lea și a prințului William, scrie TheList.

Regele Charles a refuzat să participe la un eveniment, lângă Castelul Windsor. Potrivit Daily Mail, Prințul Edward și Prințesa Anne au fost îngrijorați de Andrew și au participat la acel eveniment, spre disperarea Regelui. Surse citate de tabloidul britanic au declarat că Regele Charles nu dorește ca fratele său, Andrew, să mai aibă apariții publice. În paralel, un sondaj Newsweek a arătat că 83% dintre britanici nu vor ca Andrew să se întoarcă la atribuțiile regale.

Acuzat de abuz sexual în mega-scandalul de pedofilie din SUA

La începutul acestui an, lui Andrew i-au fost retrase toate atribuțiile regale pentru asocierea sa cu magnatul pedofil Jeffrey Epstein. Milionarul american, care s-a sinucis în 2019 după un imens scandal în care a fost acuzat că a condus o rețea de prostituție cu minore, a avut mulți prieteni celebri, inclusiv pe prințul Andrew. Fratele lui Charles a fost acuzat de abuz sexual în acest caz.

Virginia Giuffre, care a făcut parte din rețeaua lui Epstein începând de la vârsta de 16 ani, a susținut că i-a fost „predată în scopuri sexuale“ prințului Andrew, între anii 2000 și 2002. În cele din urmă, cazul a fost soluționat în afara instanței, după ce Andrew i-a plătit o sumă de bani Virginiei Giuffre.

Faptul că Regina l-a susținut este impardonabil

Conform presei britanice, Andrew nu a făcut prea multe eforturi pentru a-și reface imaginea. După moartea Reginei Elisabeta, un clip în care Prințul Andrew apare alături de fiica sa i-a adus și mai mult oprobriul public, după ce internauții au remarcat că Andrew își ținea mâinile pe posteriorul fiicei sale.

Un analist regal a postat videoclipul pe Twitter cu mesajul următor: ”Prințul Andrew este un prădător sexual și faptul că Regina l-a susținut este impardonabil! Apropo, aceasta este fiica lui”.

Nu trece o zi fără un scandal legat de prințul Andrew?

Cel mai recent scandal în care apare numele Ducelui de York implică o altă chestiune, potrivit The Sun. Tabloidul a dezvăluit că prințul Andrew a plecat, de curând, în Bahrain pentru a-și asuma un „rol neoficial” de negociator între „Occident și statele din Golf, bogate în petrol”. The Sun susține că Ducele de York a fost dus în Bahrain de un cunoscut milionar. Surse citate de The Sun au susținut că Andrew a fost în Bahrain ca oaspete VIP, fiind „finanțat de o persoană privată”.

Călătoria sa în Bahrain pare să arate contrariul

Planurile Regelui Charles și ale Prințului William pentru Andrew erau ca acesta să stea cât mai departe de ochii opiniei publice. Cu toate acestea, călătoria sa în Bahrain pare să arate contrariul. Rolul anterior al Ducelui de York, ca reprezentant comercial britanic, s-a încheiat tot printr-un scandal. BBC a dezvăluit că Andrew a fost forțat, în 2011, să renunțe la rolul său, după ani de controverse și tranzacții dubioase de pe urma cărora Coroana nu a avut de beneficiat.