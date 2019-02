Scandal ca la ușa cortului între Antena și PRO TV! Mircea Badea trece la înjurături!

Conflictul între reprezentanţii media ale celor două posturi de televiziune a pornit de la o afirmaţie făcută de jurnalistul PRO TV, Alex Dima, realizator al emisiunii „România, Te iubesc!”. Acesta i-a atacat dur, într-un interviu acordat paginademedia.ro, pe cei de la Antena 3. „Eu cred că dacă nu-ţi place şi te duci seara acasă şi te uiţi în ochii copiilor tăi şi ştii că în ziua aia ai făcut un compromis sau o prostie şi se repetă şi a doua zi, eşti un om nefericit. Dacă vrei să-ţi fie mai bine. Dacă vrei să trăieşti aşa şi să mori aşa, este treaba ta! Să vă uitaţi în oglindă sau la copii seara. Dar cu sinceritate, nu cu nişte mii de euro în buzunar şi cu mulţumirea că-ţi duci nevasta la Monte Carlo pe banii patronului şi faci poze cu el fără o lentilă la ochelari”, a declarat Alex Dima.

Mircea Badea s-a simţit vizat pentru că jurnalistul de la PRO TV a făcut referire la celebra poză în care realizatorul TV apare alături de Mihai Gâdea, Adrian Ursu şi Dan Voiculescu purtând ochelari doar cu o lentilă. Vedeta postului Antena 3 a sărit imediat la atac, comentariile sale vizând inclusiv postul unde lucrează jurnalistul. „Un post care promovează fake-news nu ştie să facă alta în interviurile unui ţâşti-bâşti. Cred că am spus de 84 de ori că fotografia în care apar alături de Mihai Gâdea, Adrian Ursu şi Dan Voiculescu, când toţi aveam ochelari fără o lentilă, este făcută în Cipru. Am fost în vacanţă, la fel cum se duce multă lume. Nu era vreo extravaganţă, oricum nu era pe banii mă-tii. Lângă hotel, era o plaja publică. Se numea Miami Beach. În acea perioadă, era mare, mare tevatură că Ponta se dusese la Miami. Noi eram în Cipru, doar că plaja hotelului se numea Miami Beach. Eu am scris sub poză, când am pus-o: Miami Beach, te oftici. Nu eram nici la Miami, nici la Monte Carlo. Ci in Cipru, pe dreapta. Acesta este adevărul”, a afirmat Mircea Badea, conform aktual24.ro.