Este scandal imens la ProTv după ultima ediție a show-ului Românii au talent. Una dintre concurente se află în centrul unei mari controverse. Este vorba despre micuța Daria Călugăru care a luat golden buzz și s-a calificat direct în semifinale.

Scandal la Românii au talent

Micuța de numai 11 ani a avut un număr spectaculos de dans pe hoverboard, iar cel care a fost cel mai încântat de actul său artistic a fost Pavel Bartoș, care a și considerat că Daria merită să primească Golden Buzz.

Fanii emisiunii nu au fost deloc de acord cu această decizie. Se pare că multe dintre mișcările sale au fost copiate din dansul Anei Beregoi, de la Next Star, emisiune difuzată de Antena 1.

”Aici dansul a fost facut doar pe acel hoverboard pe cand la cealalta emisune nu chiar daca sunt asemanatoare. Îmi place / Or fi multi care fac lucrul asta, dar nici unul nu a mers acolo. Ce mai contează că ar fii copiat? Așa invață / Știu copil mai mic care face mult mai sofisticate mișcări și mulți copii fac ce face ea, nu era de golden buzz, dar macar a avut ambiție și curaj, iar mișcarea e un lucru bun și un exemplu de urmat /Doamne, cati frustrați! Ma refer la cei cărora le curg invidia si răutatea prin vene. De ce va este atât de greu să susțineti un copil cu ambiție, creativ, un copil care are preocupări sănătoase? Bucuria din ei ochii ei merită toate Golden buzz-urile din lume / Câți cârcotași sunt pe- aici frate! Că nu e de GB, ca a furat coregrafia, ca stie să ” mintă „frumos…Cert e că fata e bună, a venit la preselecție, are talent, e deșteaptă și are doar 11 ani. Nu face asta de- o viață ca alți concurenți. Merită toata aprecierea noastra! La acest show e loc pentru toată lumea” au scris internauții, după numărul Dariei Călugăru.

După acest număr, Daria Călugăru a fost trimisă direct în semifinală de Pavel Bartoș, care i-a acordat copilei Golden Buzz-ul.

Te-ar putea interesa și: