Dan Barna, președintele partidului, țipă autoritar către Ana Ciceală, candidatul USR la Primăria Sectorului 3. Cei doi nu s-au înțeles în privința negocierilor cu PNL, iar Barna o acuză pe Ciceală de ipocrizie și că vrea să blocheze negocierile pentru că într-o posibilă alianță USR-PNL ea nu va mai fi candidatul la Primărie.

Scandalul din USR a pornit după ce Ana Ciceală a declarat că nu e de acord cu înțelegerea cu PNL, moment în care Dan Barna a țipat și a acuzat-o de „ipocrizie” pe Ana Ciceală. După această ieșire, un membru USR îi spune lui Dan Barna: ”Hai, bă, lasă textele astea. Cere-ți scuze pentru ieșirea asta”.

Redăm mai jos un fragment din înregistrarea prezentată de PS News:

”Ana Ciceală: Tu ai ieșit public. Ai spus uite ce am discutat cu Orban

Dan Barna ridică vocea: Ana, tu știai sau nu?

Ana Ciceală: Eu știam că nu s-a ajuns la nicio concluzie, că eu am refuzat. Nu vrem să renunțăm la această candidatură și mă așteptam că Dan se bate pentru candidatura la 3 din moment ce nu a mai spus nimic, după ce am spus că nu în mod oficial. Nu mi-a răspuns la telefon, am trimis un mesaj scris în care am spus că am revenit, după cum am promis, am vorbit cu Bogdan Stroe, nu are sens să renunțăm la candidatura asta (n.r. pentru sectorul 3).

Dan Barna: Doar că ți s-a spus foarte clar cum arată, ți-am zis și de varianta cu viceprimar, dar ai spus ok vreau ceva scris. Tu ai folosit ieșirea asta ca să punctezi intern, numai că asta a afectat toată povestea.

Ana Ciceală: Eu ți-am dat la telefon toate argumentele pentru care nu e bine să facem asta.

Dan Barna: Că ai făcut campanie și dacă nu ieși tu primar nu are rost să se facă nimic. Nu se poate asta.

Ana Ciceală: Dacă vrem voturi în București, trebuie să ne gândim la binele USR, nu la discuțiile noastre interne. Măcar puteai să-mi spui înainte, uite cu ce ies eu, eu am decis, în numele USR, neconsultandu-mă cu nimeni, că astea sunt sectoarele pe care le dăm. Nu m-am consultat cu BN, nu m-am consultat cu filialele din București, cu Năsui, cu Voiculescu, cu nimeni. Tu ai spus că nu vrei, ok, eu am luat decizia drept președinte de partid să fac asta și ok, ieșeai cu asta în public.

Dan Barna: încetează cu punctajul ăsta, că suntem doar în BN acum. Ok, asta poți să-l verși în partid mai departe ca să punctezi intern.

Ana Ciceală: Nu e vorba de discuții interne.

Dan Barna țipă: Au fost discuții cu toți președinții de filiale, toți știu foarte bine. Încetează cu ipocrizia asta, că mă enervezi. Tu profiți că eu sunt un om de bun simț și de comitet și vă accept tot trollajul, accept toate mitocăniile și mizeriile astea și continui să mi le spui în față.

Membru USR: Dar până acum nu am ieșit eu public, dar cu tonul ăsta cred că o să ies și eu.

Dan Barna: Nu la tonul asta, dar bă, accept o dată, de două ori, dar mi se spune ipocrit (nu se mai înțege).

Membru USR: Hai, bă, lasă textele astea. Cere-ți scuze pentru ieșirea asta.

Dan Barna: E o ieșire pe care mi-o asum. Nu se poate să faceți numai mizerii de-astea. Am vorbit cu Ana, am vorbit cu Bogdan, am vorbit cu Nicușor, v-am spus argumentele, am vorbit cu Ștefan, iar toți președinții de filiale știu contextul, am vorbit cu Claudiu, nu încerca să bagi acum vrăjeală de-asta că, vezi doamne, s-a trezit Ana într-o noapte, după ce mă chinui cu negocierile astea și cu BN-ul și cu toate astea.”

Citește integral pe PSNews.ro.

Președintele USR, Dan Barna, a explicat miercuri, într-o discuție informală cu jurnaliștii, că protocolul cu PNL pentru candidaturi comune la București este gata să fie semnat, mai având nevoie doar de acordul din partea liberalilor, dar s-a plâns că Ludovic Orban nu i-a mai răspuns la telefon în ultimele zile.

Barna a explicat că Alianța USR PLUS și PNL s-au înțeles, de principiu, să aibă fiecare candidați la primărie în câte trei sectoare: la Sectorul 1 și 2 să fie candidați USR PLUS (membri USR), la Sectoarele 3 și 6 să aibă candidați PNL, mai rămânând de stabilit cine va pune candidat la sectorul 4 și cine la 5. Candidatul Alianței într-unul dintre cele două Sectoare va fi membru PLUS. În 28 iunie, Alianţa USR PLUS a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, candidaţii la primăriile de sector din Bucureşti: Clotilde Armand – sectorul 1, Radu Mihaiu – sectorul 2, Ana Ciceală – sectorul 3, Simona Spătaru – sectorul 4, Alex Dimitriu – sectorul 5 şi Alexandru Gâdiuţă – sectorul 6.