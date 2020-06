Conform datelor puse la dispoziție de GlobalData cu privire la situația din Regatul Unit al Marii Britanii, valoarea pieței de rom a crescut între anii 2017 și 2018 cu 7.5%. Procentul de creștere este aproape de două ori mai ridicat decât cel al vânzărilor de gin din același interval, care se situează la 3.8%.

În plus, datele furnizate de Wine and Spirits Trade Association, arată că, în Marea Britanie, vânzările de rom au atins suma de 1 miliard de lire sterline în 2017, cu un an mai târziu decât ginul, urcând de la 960 de milioane de lire sterline în 2016. Tipul de rom preferat de consumatori rămâne cel alb, însă persoanele din industrie se așteaptă la o creștere a preferinței pentru romul aromat. În același timp, ginul își lărgește oferta și se îndreaptă către sectorul băuturilor de lux: din cele 402 de branduri noi apărute din mai 2016, 367 se poziționează ca premium.

Romul și-a extins oferta, crescând de la 50 de branduri în 2006 pe piața britanică, la aproape 200 în 2019. Ceea ce avantajează romul în această luptă pentru întâietate pe piață este interesul consumatorilor pentru produsele artizanale.

Atracția consumatorilor pentru băuturile artizanale este și motivul pentru care ginul a revenit în tendințe în anul 2000. Principalul avantaj al ginului constă în faptul că este mai ușor de produs decât romul și whiskey-ul. Acest fapt le-a oferit multor antreprenori șansa de a intra pe acest segment de piață și de a produce gin la costuri mici, în micro-distilerii.

Cele mai semnificative obstacole în calea extinderii popularității romului sunt durata de producție, necesitând învechire, greutățile producției unei game mai variate de rom și costul ridicat al băuturii. Aceleași obstacole pot fi privite și ca avantaje, în cazul aplicării unei bune strategii de marketing, care poate scoate în evidență complexitatea și meticulozitatea implicate de procesul de obținere a romului, care deseori ridică băutura la nivel premium, consacrându-l ca produs de lux.

Luând în considerare aceste lucruri, producătorii de rom abordează diverse strategii. În timp ce unii preferă să meargă pe calea premiumizării și creează varietăți unice de rom prin tehnici elaborate, precum Diablesse care folosește metode tradiționale de distilare pentru a produce un gust autentic, alții aleg să inoveze. De exemplu, Cornwall, care a lansat Dead Man’s Fingers Hemp Rum, un rom infuzat cu CBD, țin cont de tendințele din industrie și de preferințele consumatorilor.

În același timp, alți producători caută modalități inovatoare de a ajunge la public și de a-i educa gusturile. Bacardi a colaborat cu compania start-up Send Me a Sample, pentru a iniția o campanie de marketing care le permite utilizatorilor din Germania să comande și să guste Bacardi Añejo Cuatro Dark Rum prin Alexa și Google Assistant.

Toate aceste strategii converg către același scop, mai exact repoziționarea romului ca o băutură actuală, complexă, artizanală și premium, iar provocările cu care se confruntă acest segment vor scoate la iveală potențialul băuturii, aducând la lumină romuri noi și interesante de care vor beneficia toți consumatorii dornici să exploreze.