Savanții anunță o adevărată catastrofă! Omenirea este în pericol

miercuri, 12 decembrie 2018

Se anunță o adevărată catastrofă. Clima de pe Terra ar trebui să semene până în 2030 cu echivalentul ei din urmă cu 3 milioane de ani, au calculat oameni de ştiinţă americani, al căror studiu a fost publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informează AFP.