Așadar, realizatorul TV Mihai Gâdea a vorbit despre legea care vizează eliminarea pensiilor speciale împreună cu Petre Lăzăroiu, profesor universitar și fost judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), dar și cu analistul politic Bogdan Chirieac.

În cadrul discuțiilor, Mihai Gâdea a pus o întrebare cât se poate de clară: „Este o tăiere reală sau până la urmă este o țeapă națională?”.

Dreptul la pensie este un drept câștigat

În acest context, Petre Lăzăroiu a explicat că legea se aplică retroactiv, iar acest lucru încalcă „de departe” toate regulile de drept stabilite în întreaga lumea.

„Dacă aş fi judecat eu v-aș spune din start că sunt câteva elemente de neconstituționalitate. În primul rând, legea se aplică retroactiv, ceea ce de departe încalcă toate regulile de drept stabilite nu numai în România, ci și în toată lumea.

Adică este vorba de neretroactivitate a legii, pentru veți observa că după intrarea în vigoare a acestei legi și în termen de șase luni se vor recalcula pe baza noilor prevederi. Curtea s-a pronunțat de nu știu câte ori și a spus că pensia este un drept câștigat. Dreptul la pensie este un drept câștigat și el poate fi diminuat doar în situații excepționale, ceea ce nu s-a întâmplat până acuma.

Acum sigur că da, nu știu cum vor aprecia judecătorii, ce va cântări mai mult în accepțiunea dumnealor. Tăiem aceste pensii și facem o economie la bugete. Nu știu, că nu este adevărat ce s-a spus că nu reprezintă 1%. Reprezintă mult mai puțin, dar trecem peste această chestiune.

Magistrații, când au intrat în meserie, știau, aveau o previziune că vor lucra atâta şi că vor primi la pensie atâta și acum sunt spulberate pentru că vine această nouă lege. Ăsta este un prim aspect. Deci, despre neretroactivitate a legii, care în cazul de față este clar că retroactivează”, a declarat Petre Lăzăroiu la Antena 3.

Petre Lăzăroiu spune că legea este neconstituțională

De asemenea, Petre Lăzăroiu a subliniat că legea este neconstituțională și a amintit de faptul că aceasta nu a fost discutată „cu societatea, cu organizațiile profesionale, cu judecătorii, cu procurorii”.

„A doua chestiune, legea, să știți că este neconstituțională. Nu vorbesc de această lege, ci în general și nu numai prin inserarea unui articol neconstituțional, ci și prin omiterea unui articol care ar trebui pus acolo. Eu m-am uitat în seara aceasta pe niște prevederi ale legii și care spun așa că la 25 de ani vechime 80% din indemnizații, din sporuri ș.a.m.d. cu caracter de permanență, cu asta sunt de acord, s-a făcut într-adevăr, s-a ajuns unde trebuie.

Adică să se ia în calcul doar veniturile cu caracter permanent. Bun, dar spune așa articolul următor, că și cei care au 20 de ani vechime pot să se pensioneze și că li se taie 1% în fiecare an. Dar ce faci cu cei care au 40 de ani de activitate, deci cu mult peste 25%? Păi pe ei cum îi recompensez? Că tot la 80% rămân.

Această lege, în primul rând, nu a fost discutată cu societatea, cu organizațiile profesionale, cu judecătorii, cu procurorii. Nu mă refer, la militari, care, săracii, nici ei nu sunt într-o situație foarte fericită. Da, mă refer așa în general, când vrei să faci o lege de-o asemenea manieră, trebuie, domne, să te asiguri că lumea a înțeles și că acceptă”, a conchis Petre Lăzăroiu.

9 din 10 români sunt împotriva pensiilor de serviciu

La rândul său, analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că ”9 din 10 români sunt împotriva pensiilor speciale”.

„A fost făcută sub presiunea celor interesați în așa fel încât să pice la Curtea Constituțională, iar rezultatul va fi, atenție, suntem cu un an înainte de alegeri, o creștere fără precedent a partidului doamnei Șoșoacă, a partidului AUR și probabil a celor din USR, care vor continua să apese foarte mult pe această chestiune dureroasă pentru români, a pensiilor speciale. Nu uitați că 9 din 10 români, după un an de zile de când acest subiect este pe tapet, sunt împotriva pensiilor speciale, clar, din toate punctele de vedere. Și s-a spus și în greva profesorilor. Pe de o parte, profesorul debutant, cu 2.400 de lei, cel cu 30 și ceva de ani vechime cu 3.200 de lei și nu știu ce pensie de 50.000 de lei.

În primul rând că nu s-a definit din capul locului ce înseamnă pensie. Pensie este venitul care este obținut urmare a contribuției depuse la stat pe perioada de contributivitate? Aceea este pensie? Probabil că da, pentru diverse categorii profesionale, se mai adaugă la această pensie de contributivitate ceva sau mult mai mult sau cum vreți dumneavoastră.

Ei, lucrurile acestea nu s-au luat nici pe departe în calcul. Și vedeți că nu e serioasă chestiunea, adică eu regret că un om de talia guvernatorului BNR, domnul Mugur Isărescu, are un salariu atât de mic comparabil cu tot ce înseamnă bancă centrală în această lume. El, care a salvat România literalmente de câteva ori, dar nu poți să-i dai o prevedere și sunt convins că nu domnul Mugur Isărescu a cerut așa ceva, să adune pensia cu salariu, nu cred că domnul Ciucă a cerut așa ceva, să aduni pensia cu salariul la stat”, a declarat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac spune că situația actuală este aberantă

La rândul său, acesta a spus că situația actuală este aberantă, deoarece „nicăieri în lumea asta mare, pensia nu e mai mare decât salariu”.

„Au tăiat pensiile parlamentarilor, păi parlamentarii au 1.000 de lei pensie la mandat, pe care o primesc nu la 45 de ani, ci când fac vârsta de pensionare la 65 de ani și cu tot respectul, probabil că cei care ar trebui să primească ceva la pensie sunt cei aleși. Așa e lumea, dacă ești premier britanic, cât ai fost, primești 10 mii de lire la pensie apoi. Deci vreau să spun că lucrurile astea se întâmplă.

Fă-i, domnule, militarului să fie sigur pe ceva, fă-i salariul mai mare în activitate, mult mai mare, și la pensie dă-i pensia pe contributivitate dintr-un salariu foarte mare, dacă se spune că pensia e 40% din venitul pe care îl ai, fă-i militarului 5.000 de euro și va pleca cu o pensie de 2.000 de euro și va ști chestia asta. La fel și magistraților, fă-le salariile mai mari în acest moment, și așa sistemul este depopulat. De ce nu le fac acestor oameni salarii cât trebuie după care aplici contributivitatea.

Ce faci cu cel cu pensia de 50.000 de lei? Păi, normal, nicăieri în lumea asta mare, pensia nu e mai mare decât salariu. S-a ajuns la aceste aberații, publicul înghite, după care ne uităm de ce face rating doamna Șoșoacă sau domnul Simion cu chestia asta. Și va face mare rating Cătălin Drulă de la USR, că ei au băgat în PNRR chestiunea asta cu pensiile speciale și poate că nu au făcut rău”, a conchis Bogdan Chirieac.