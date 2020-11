Satul românesc: o miză nu doar personală, ci și de business

Să mă prezint: Sunt George Cățean, am 34 de ani și am o afacere de familie pe nume Ferma Cățean, cu care produc lactate premiate în Italia și Belgia. În ultimii câțiva ani politicile legate de sat și agricultură au început să mă intereseze din ce în ce mai tare și după un stagiu în zona ONG-urilor, am decis să intru în PLUS. Candidez din partea USR PLUS pentru Senatul României și în cele ce urmează vreau să vă conving că satul românesc nu mai este un fund de lume, ci o destinație dezirabilă și o miză economică reală.