Samsung Galaxy S8 sau Galaxy S8 Plus de Martisor - ce ar trebui sa alegi? (P)

Primavara este un moment excelent pentru noi inceputuri, iar un telefon nou ales corect poate aduce cu sine o experienta mult asteptata. De fapt, insusi martisorul de 1 Martie este un simbol al reinnoirii naturii. Anul acesta alegeti sa oferiti in dar un telefon mobil nou incins la brau cu snurul cel sugestiv alb - rosu. Si pentru ca doua optiuni importante se refera la Samsung Galaxy S8 si galaxy S8 Plus, vom discuta in continuare despre asemanarile si deosebirile dintre cele doua modele.

Samsung smartphone Galaxy S8 versus S8 Plus - Aspect si constructie

Maiestria producatorului Samsung se poate observa la ambele tipuri de telefoane. S8 si S8 Plus au aceeasi eleganta si prezenta frumoasa cu o combinatie interesanta din metal si sticla. Estetica generala este una avangardista, cele doua telefoane aratand excelent in orice ipostaze.

Mai direct spus, nu exista nicio diferenta notabila intre cele doua tipuri de telefoane din punct de vedere estetic. Acest lucru nu ar trebui sa ne surprinda avand in vedere faptul ca ambele telefoane mobile fac parte din aceeasi serie. Exista persoane care nu s-au aratat prea incantate de modul in care Samsung a decis locatia de amplasare a senzorului de amprente, dar acesta este un amanunt minor, care tine de gust si care nu influenteaza intr-o masura foarte mare aura generala a celor doua telefoane. Pentru ca Galaxy S8 Plus are o constructie putin mai mare, trebuie sa intindeti putin degetul pentru a ajunge la acest senzor atunci cand tineti telefonul cu o singura mana. In schimb, pentru ca Samsung Galaxy S8 este un pic mai mic, necesitatea aceasta dispare.

Sticla din compozitia telefoanelor mobile Galaxy S8 arata minunat, desi poate parea putin prea fragila si un pic prea lucioasa. In plus, amprentele se vor observa pe ea, ceea ce poate fi destul de inestetic. Acest lucru nu inseamna o bila neagra pentru carcasa celor doua telefoane. Din contra. Ambele sunt bine protejate de o carcasa destul de dura si rezistenta la apa - au certificare pentru standardul IP68, ceea ce inseamna ca pot supravietui cu brio stropilor de ploaie sau de apa de la piscina si chiar unor incidente minore (de exemplu, daca sunt scapate in cada).

Pentru ca in esenta sunt doua telefoane care arata cam la fel, unul din cele mai importante criterii pe care le puteti avea in vedere la achizitionare tine de comoditatea in utilizare. Deoarce Samsung smartphone galaxy S8 este mai mic decat varianta extinsa, putem spune ca e mai usor de tinut in mana si de butonat. Pe de alta parte, daca pana acum ati avut un telefon cu ecran mai mare sau aveti mana destul de robusta, atunci varianta Galaxy S8 Plus s-ar putea sa vi se potriveasca mai bine.

Cele mai multe configuratii vin disponibile cu dual sim; sunt doar cateva exceptii single sim.

Telefon Mobil Samsung smartphone galaxy s8 64gb Flash, galaxy s8 g950 FD, Procesor Octa-Core 2.3GHz / 1.7GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 5.8", 4GB RAM, 12MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Midnight Black) = 2099 lei

Telefon Mobil Samsung Galaxy S8 G950FD, Procesor Octa-Core 2.3GHz / 1.7GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 5.8", 4GB RAM, 64GB Flash, 12MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Albastru) = 2153

Telefon Samsung Galaxy S8 versus S8 Plus - Specificatii si acumulator

Ambele telefoane sunt echipate cu procesoare puternice Snapdragon 835, ceea ce inseamna ca este destul de dificil sa trasam o linie clara intre cele doua si sa spunem care este mai puternic din punct de vedere al performantei de procesare. Fie ca veti opta pentru Galaxy S8, fie ca vei prefera modelul mai mare, S8 Plus, va veti putea bucura de o experienta mobila foarte placuta, pentru ca ambele telefoane se afla in topul preferintelor pasionatilor de tehnologie mobila.

Ambele variante au configuratie standard 4 GB, cu mentiunea ca pentru S9 Plus exista o optiune de upgrade cu 2 GB in plus. Totusi, pentru ca memoria RAM nu are o influenta atat de mare asupra performantei mobile, putem conchide ca diferenta nu este semnificativa mai ales daca nu obisnuiti sa faceti multitasking.

Ca si capacitate de stocare, atat Samsung Galaxy S8, cat si S8 Plus ofera 64 GB flash integrat, ambele putand fi extinse cu o cartela conectata in portul microSD din dotare. Varianta Plus poate fi upgradata pana la 128 GB.

In ceea ce priveste bateriile prezente pe cele doua tipuri de telefoane, exista o diferenta vizibila deoarece Samsung Galaxy S8 Plus are o baterie mai mare. Galaxy S8 are acumulator de 3000 mAh, iar Galaxy S8 Plus una de 3500 mAh. Ambele au caracteristici QuickCharge 2.0 si Qi wireless charging.

Chiar daca S8 Plus are un acumulator mai mare cu 500 mAh, per total putem considera ca performantele sunt echilibrate gratie cerintelor de putere mai mici ale ecranului mai compact al lui Galaxy S8. In realitate, ambele smartphone-uri au cam aceeasi durata de viata a bateriei - cu toate ca pot fi observate unele mici diferente in favoarea lui Samsung Galaxy S8 Plus. Deoarece caracteristicile de incarcare sunt relativ similare, ambele telefoane se vor incarca in acelasi timp.

Telefon Mobil Samsung Galaxy S8, Procesor Octa-Core 2.3GHz / 1.7GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 5.8", 4GB RAM, 64GB Flash, 12MP, 4G, Wi-Fi, Android (Midnight Black) = 2099 lei - stoc magazin evoMAG

Samsung smartphone Galaxy S8 versus S8 Plus - Afisajul

Incontestabil, Samsung este unul din cei mai buni producatori de ecrane mobile. Ecranele AMOLED prezente pe Galaxy S8 si S8+ sunt incredibil de frumoase, extrem de atractive. O mare parte din experienta de vizionare si utilizare a unui telefon Galaxy S8 are legatura cu ecranul sau bogat in nuante vii si vibrante, contrast intens si profunzime a culorilor inchise. Aspectul "de la margine la margine" pe care il intalnim pe aceste modele de telefoane mobile, face ca utilizatorul sa se bucure de ecrane AMOLED extinse - care se desfasoara pe panel-ul frontal.

Din punct de vedere al dimensiunii, exista o diferenta clara intre cele doua modele. In timp ce Samsung Galaxy S8 are display de 5.8 inch, varianta S8 Plus are ecran de 6.2 inch. Dar ca si performante, rezultatele sunt similare. Sigur, pentru filme, jocuri, fotografii, s-ar putea ca Samsung Galaxy S8 Plus sa aiba castig de cauza pentru ca este mai mare. Chiar daca cele doua ecrane sunt diferite ca si dimensiune, ambele au aceeasi rezolutie de 2960 x 1440 pixeli. Pentru ca Galaxy S8 este mai mic, ecranul poate parea putin mai clar, dar diferentele sunt aproape insesizabile si pot varia de la un utilizator la altul.