One UI este interfața pe care Samsung o folosește de câțiva ani pentru toate telefoanele sale. Vechiul TouchWiz a fost retras în cărțile de istorie, iar locul său i-a fost luat de o interfață mult mai modernă, numită One UI. Aceasta a ajuns la a treia versiune, însă unele telefoane, precum Samsung Galaxy S20, Samsung S20 Plus acum si la eMAG și modelele Note 20, au avut de așteptat pentru a se bucura de această interfață pe versiunea a 11-a Android. Din fericire, luna decembrie a venit cu cadouri pentru toți cei care așteptau acest update. Notificările au apărut în urmă cu câteva săptămâni pentru posesorii Galaxy S20, iar cei cu modelele Note 20 pot trece la noua versiune de câteva zile.

De ce este important One UI

Într-o piață dominată de sistemul de operare Android, producătorii au nevoie să iasă în evidență prin anumite lucruri. Unii o fac prin hardware, alții prin software. Samsung este unul dintre cei care o pot face prin ambele. Însă interfața este cea care, în cele din urmă, este responsabilă de modul în care un utilizator percepe telefonul și chiar întreaga companie Samsung. Dacă aceasta este concepută într-un mod deficitar sau nu se diferențiază cu nimic de interfața standard Android, Samsung riscă plictisirea publicului său. Din fericire, actualizările frecvente combat această problemă.

Un alt avantaj este faptul că Samsung poate folosi One UI și pe alte dispozitive inteligente. Pe lângă gama de tablete, televizoarele sunt un alt punct forte al producătorului coreean. Familiarizarea cu această interfață, indiferent de dimensiunea diagonalei ecranului duce la un public care devine capabil să identifice cu ușurință experiența Samsung. Odată ce sentimentul de obișnuință este instalat, dorința de schimbare începe să dispară. Ca atare, mulți consumatori aleg să rămână de partea Samsung atunci când e nevoie să cumpere noi telefoane, tablete și televizoare.

Ce noutăți aduce One UI 3.0

Cei care au așteptat acest update pentru telefoanele lor au motive de bucurie. One UI 3.0 aduce o serie de îmbunătățiri care vor oferi un nou suflu smartphone-ului compatibil. În cazul unui Samsung Galaxy S20 și Samsung S20 Plus, update-ul este cu atât mai important, întrucât aceste modele au aproape un an de existență pe piață. Iată ce avantaje au prin noul One UI 3.0:

Măsuri de securitate și intimitate sporite: aplicațiile pot primi doar o singură dată acces la poziția, microfonul sau camera telefonului. Dacă aplicația nu este folosită pentru mai mult timp, accesul este revocat automat și utilizatorul va primi din nou o cerere de acces;

Panou media îmbunătățit, pentru un mai bun control al conținutului multimedia;

Secțiunea de setări a fost simplificată. De asemenea, căutarea setărilor dorite a fost îmbunătățită. Numărul de butoane pentru setările rapide a fost redus;

Tastatura Samsung este acum compatibilă cu 370 de limbi. Funcția de copy-paste a imaginilor și a codurilor de securitate este mai capabilă;

Interfața primește noi stilizări;

Fotografiile editate pot reveni la versiunea originală;

Diferite funcții pe care Samsung le-a încadrat la capitolul “Productivitate”: propunerea de aplicații pe baza rutinei zilnice, blocarea site-urilor care generează multe pop-up-uri, dispariția barelor de derulare (scroll), pentru o experiență de navigare mult mai bună;

SmartView nu mai este compatibil cu Chromecast. Samsung recomandă folosirea aplicației Google Home;

Fișierele nu mai pot fi transmise prin WiFi Direct, ci prin Near Share. În schimb, se pot primi fișiere prin WiFi Direct

Cu o conexiune de internet bună, update-ul de aproximativ 2 GB poate fi instalat cu ușurință pe modelele precum Samsung Galaxy S20, Samsung S20 Plus, Samsung Galaxy Note 20 și Samsung Galaxy Note 20 Ultra. (P)