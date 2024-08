În acest interviu, Julia Kim, Președinte Samsung România & Bulgaria, ne explică modul în care Samsung, ca lider în integrarea AI în produsele sale, se angajează să democratizeze inteligența artificială, astfel încât utilizatorii să poată beneficia pe deplin de avantajele acestei tehnologii.

Cum ne poate ajuta, concret, Samsung să înțelegem și, mai ales, să valorificam mai bine inteligența artificială în viața noastră?

Samsung este un lider de piață în dezvoltarea de soluții AI pentru produsele din gamă și integrarea cu succes a acestora între funcționalitățile disponibile utilizatorilor. Această posibilitate, de a aduce inteligența artificială în casele a milioane de oameni, vine și cu o mare responsabilitate pentru companie, aceea de a contribui la educarea publicului.

Samsung a ales să integreze inteligența artificială în cadrul dispozitivelor care sunt folosite cel mai des de oameni în viața de zi cu zi, astfel încât să ofere cele mai mari avantaje pe parcursul interacțiunii. Totodată, compania mizează pe integrarea responsabilă și sustenabilă a AI-ului în produsele pe care le oferim clienților. Toate acestea, însă, au nevoie de sprijinul educațional pe care l-am amintit anterior, astfel încât oamenii să înțeleagă foarte bine nu doar ce este AI-ul, ci și cum îi poate ajuta și de ce l-ar dori în viețile lor.

Care sunt gamele de produse Samsung ce integrează deja funcționalități AI avansate și care sunt cele mai utilizate și apreciate dintre acestea? (Exemple concrete/practice)

Integrarea inteligenței artificiale de către Samsung reprezintă o viziune holistică, AI for All. Avem, astfel, inteligență artificială în toate produsele de interes pe care clienții noștri le doresc, începând cu gama de telefoane Galaxy, între care amintim aici noile flagship-uri Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 și seria Galaxy S24, dar și tabletele Galaxy S9 și S9+. Smartphone-urile, însă, sunt doar o parte din modul în care vrem să aducem inteligența artificială în viețile clienților noștri. Televizoarele Samsung cu AI sunt la mare căutare în rândul românilor care caută un dispozitiv premium ca element central al spațiului de relaxare din casă.

Iar electrocasnicele Samsung cu inteligență artificială sunt tot mai populare, deoarece prin integrarea funcțiilor cu AI, reușesc să facă mult mai facilă și mai rapidă interacțiunea cu acestea. Dorim ca experiența utilizatorilor să fie cât mai bună în timpul folosirii produselor noastre și vrem să avem o contribuție pozitivă în societate. Credem că unul dintre modurile în care reușim asta este prin a reda oamenilor timpul lor liber, pentru a-l petrece alături de persoanele importante din viața lor, în timp ce dispozitivele noastre fac treaba undeva în fundal.

Tot mai mulți clienți cunosc termenul de smart home, devenit popular în ultimii ani, iar o bună parte din ei aspiră către acesta. Aici intervine ecosistemul SmartThings dezvoltat de Samsung, care introduce un grad sporit de conectivitate între produsele companiei, pentru a facilita funcționarea lor. Cu ajutorul acestor device-uri, pornind de la smartwatch și ajungând până la mașina de spălat, clienții își pot transforma casa și viața într-una augmentată de AI, în care să revină cu plăcere de fiecare dată, la final de zi.

În living, televizorul și o boxă ”camuflată” în peisaj precum Music Frame fac pereche pentru a crea un sistem de infotainment modern, iar cu ajutorul telefonului aflat în apropiere, utilizatorul poate controla aerul condiționat pentru confort, poate seta noul program al mașinii de spălat și poate primi o recomandare de rețetă de la combina frigorifică, în funcție de produsele din interior.

Cât de deschiși și interesați sunt românii față de aceste noi produse și funcționalități revoluționare? Ce domenii suscită cel mai mare interes? (infotainment, wellbeing, zona de business, utilizare casnică etc.)

Samsung România a desfășurat recent un studiu la nivelul pieței locale, cu ajutorul Kantar, iar rezultatele sunt îmbucurătoare. Peste două treimi dintre românii cu venituri peste medie au deja cunoștințe despre inteligența artificială și deschidere către folosirea acesteia. Situația pozitivă apare și la segmentul de clienți premium, care descoperă avantaje reale în privința AI-ului, folosit în diverse situații. În zona de business, inteligența artificială contribuie la activitățile zilnice și oferă utilizatorilor posibilitatea de a se degreva de activități repetitive, pentru a se concentra pe sarcini mai complexe.

În viața de dincolo de birou, dispozitivele de wellbeing sunt tot mai căutate, oamenii vor să știe mai multe despre ei înșiși, iar astfel de device-uri oferă informații utile care pot contribui la un stil de viață mai sănătos. Desigur, și bunăstarea de acasă ajunge la un nou nivel prin folosirea de AI încorporat în zona de infotainment sau în cazul electrocasnicelor. Este greu să nu descoperi și să nu te bucuri de astfel de avantaje concrete aduse de tehnologie.

Cum estimați că va evolua nivelul de adopție a tehnologiilor AI integrate, la nivel global, dar și în România? Va persista sentimentul de „îngrijorare” vizavi de dependența pe care o poate crea, de securitate/confidențialitate a datelor?

Noi credem că inteligența artificială nu este doar un „trend” care va trece, ci din contră, va fi tot mai prezent în viețile noastre, fie că e vorba de birou sau de acasă. Nivelul de adopție este în creștere și încă suntem la începutul acestei ere tehnologice. Mai există încă foarte mult spațiu pentru dezvoltare, chiar cu posibilități pe care acum nu le putem imagina, dar care vor deveni realități cotidiene în câțiva ani. Românii au un apetit pentru nou similar cu alte piețe occidentale, astfel că adopția tehnologiilor AI în țară se va alinia aceluiași trend ascendent.

Cât despre îngrijorările publicului, ele au existat întotdeauna când a fost vorba de tehnologii noi; este natural să existe astfel de opinii din partea oamenilor. Experții Samsung sunt la curent cu temerile pe care le au oamenii care descoperă aceste noi tehnologii, iar noi credem că cea mai bună metodă de a liniști aceste îngrijorări este să lucrăm continuu la dezvoltarea etică și să încurajăm folosirea responsabilă a dispozitivelor și tehnologiilor pe care le oferim pieței.

În plus, putem oferi o garanție solidă și de actualitate publicului, făcând trimitere la etapa inițială de integrare a AI-ului în viețile noastre, în cadrul smartphone-urilor: acum câțiva ani au apărut primele astfel de funcții pe telefoanele mobile, iar după doar câteva generații, acestea s-au diversificat și au devenit tot mai utile, fiind folosite de către utilizatori în activitățile lor zilnice ca normă și nu ca excepție, fără repercusiuni negative.

Același lucru urmează să se întâmple și cu celelalte produse însoțite de AI, scopul produselor Samsung, reunite sub umbrela de funcționalitate SmartThings, fiind nu doar interconectarea dispozitivelor, ci să conecteze utilizatorii la ceea ce contează cu adevărat pentru ei, ceilalți oameni din viețile lor.

De asemenea, credem că educarea publicului cu privire la inteligența artificială și la posibilitățile oferite de această tehnologie emergentă va fi un contribuitor net la creșterea nivelului de înțelegere și la atenuarea sentimentelor de nesiguranță, iar Samsung va face pași concreți în această direcție, prin activități de informare a publicului și interviuri cu experții din domeniu, diseminate către publicul larg.

Cât de importantă a devenit inteligența artificială în strategia Samsung? Care sunt viitoarele direcții de dezvoltare pe zona AI ale companiei?

Așa cum am menționat și mai devreme, utilizatorii produselor noastre observă beneficii concrete în privința folosirii dispozitivelor cu funcții de inteligență artificială integrate. Pentru noi, aceasta este o direcție importantă de viitor, mai ales începând cu anul acesta, odată cu dezvăluirea viziunii AI for All, deoarece funcțiile AI deschid noi posibilități atât pentru dispozitive, cât și pentru clienții care beneficiază de acestea.

Ne preocupă însă nu doar integrarea funcțiilor de AI în dispozitivele noastre, ci și integrarea etică și sustenabilă a acestora. Avem divizii dedicate care se preocupă de ambele aspecte, astfel încât utilizatorii noștri să aibă întotdeauna garanția că datele lor sunt sigure tot timpul. Samsung pune mare preț pe securitate și confidențialitate, iar experții companiei sunt mereu în căutarea unor noi soluții pentru a garanta clienților noștri că datele lor sunt în siguranță.

Mai mult, prin accentul pus pe sustenabilitate, încercăm să găsim soluții bazate pe inteligență artificială care să crească fiabilitatea și durata de viață a produselor, pentru ca orice client Samsung să se poată bucura nu doar de un produs inteligent, ci și de unul care rezistă în timp.

La IFA 2024, cel mai mare târg de tehnologie din lume, care debutează la Berlin pe 6 septembrie, Samsung va dezvălui produse inovatoare și va prezenta noi moduri în care inteligența artificială se poate integra cu succes și poate ușura viețile oamenilor.