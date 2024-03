În cadrul acestui salon auto s-au îmbinat „Trecutul și viitorul”, datorită mașinilor clasice ce au fost expuse în partea superioară a locației Palexpo și mașinilor ce au fost lansate ce reprezintă o parte a viitorului având în vedere designul și elementele de care beneficiază.

În partea superioară a Salonului Auto au fost expuse modelele clasice ce au făcut istorie de-a lungul timpului. De la anii 50 la anii 80, modelele au fost admirate de mulți vizitatori.

În cadrul acestui salon au fost lansate mai multe mașini ale diferitelor branduri auto, dar a fost prezentată și mașina anului, în urma deciziei unui juriu european, ce a fost format din 58 de membri din 22 de țări. Fiecare membru a acordat 25 de puncte pentru cele șapte mașini finaliste. Acestea au fost Kia EV9, Volvo EX30, BYD Seal, Toyota C-HR, Peugeot 3008, Renault Scenic și BMW Seria 5. Aceste șapte finaliste au fost alese din 50 de modele ce vor ajunge pe piața auto în acest an.

După 27 de ani, Renault Scenic a primit premiul „Mașina Anului”(n.r „Car of the year”). Mașina s-a clasat pe prima poziție cu un punctaj de 329 de puncte. Pe cea de-a doua poziție s-a aflat BMW Seria 5, iar ultimul loc al podiumului a fost ocupat de Peugeot 3008.

Aceasta nu este singura surpriză pe care a oferit-o brandul în cadrul Salonului Auto. Oficialii au lansat și noul Renault 5, care se pare a fi „talismanul norocos al brandului”. S-a păstrat forma inițială, dar au fost adăugate câteva detalii noi pentru a putea face față mai bine „viitorului”. Lungimea acesteia este de 3,92 de și o lățime de 1.77 metri, dimensiunile perfecte pentru o mașină de oraș. La lansare, mașina va fi disponibilă pe trei culori, inclusiv pe cele deja emblematice Pop Yellow și Pop green.

Aceasta a intrat destul de puternic pe piața mașinilor electrice. Prețul de pornire al acestuia este de 25.000 de euro pe toate piețele. Mai mult, întrucât va fi produs în Franța, acesta va avea un avantaj în fața mașinilor chinezești, întrucât va fi eligibil pentru programe de subvenții sau leasing social atât în Franța, cât și în alte state ale Uniunii Europene. Astfel, nu vor apărea posibile taxări.

Și cei de la MG Motor au făcut o lansare la Salonul Auto de la Geneva. Aceștia au prezentat publicului modelul MG3 Hybrid, care poate fi văzut ca un adversar pentru modelul Sandero al celor de la Dacia. De asemenea, marca a prezentat și un nou sub-brand numit Intelligent Mobility, IM. IM L6 va fi primul model cu emisii zero, ce va avea o autonomie de până la 800 de kilometri. Acesta ar putea prinde în mai puțin de 3 secunde de la 0 la 100 de kilometri/h.

De asemenea, aceștia au decis să prezinte în cadrul salonului și nava-amiral MG Cyberster.

Dacia s-a prezentat la Salonul Auto de la Geneva cu trei premiere mondiale. În cazul acestora este vorba despre noua generație Duster, ce va fi disponibilă pentru achiziționare în vara acestui an, noul Spring Facelift și prototipul Sandrider ce va participa la Raliul Dakar.

Noi vom concura la Dakar cu Sebastian și cu piloții cu zero emisii de dioxid de carbon. Acest lucru înseamnă eco-smart. Dacia este aici să amintească că toate soluțiile pentru viitor sunt importante și trebuie să continuăm pentru combustibil sintetic. Noi, la Dacia, știm cum să facem mașini, dar încă mai învățăm. Și de la Sebastian am învățat multe lucruri pentru mașina de competiție, și sperăm ca să le aplicăm și pe mașinile de zi cu zi. ”, a transmis directorul general Dacia, Denis Le Vot.

Pe scenă a fost prezent și unul dintre piloți Sebastian Loeb.

Sebastian a lucrat cu designerii și cu inginerii pentru a construi această mașină încă de la început, având la bază experiențele anterioare de la Dakar.

„A fost o colaborare pentru care am început-o de la baza proiectului. Noi știm punctele noastre slabe și punctele noastre puternice, deci au fost foarte multe lucruri pe care am vrut să le schimbăm la mașină. De exemplu a fost vizibilitatea, am încercat să o optimizăm deoarece este dificil când ajungi pe duna de nisip și nu vezi nimic. Partea electronică a fost complet schimbată, o să avem un aer condiționat puternic pentru a avea aer curat pe o durată mai lungă de timp în mijlocul deșertului. Am lucrat la multe lucruri, dar am încercat să ne implicăm încă de la început să construim această mașină”, a susținut acesta.