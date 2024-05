Numărul locurilor de muncă care necesită competențe legate de inteligența artificială a crescut de 3,5 ori mai repede decât restul joburilor

Conform raportului PwC 2024 Global AI Jobs Barometer, sectorul financiar, IT-ul și serviciile profesionale sunt printre cele mai afectate de schimbările aduse de inteligența artificială (IA), atât în modul lor de funcționare, cât și în cerințele de competențe ale angajaților. Studiul, care a examinat peste jumătate de miliard de anunțuri de angajare din 15 țări, responsabile pentru peste 30% din PIB-ul mondial, arată că productivitatea în aceste domenii a crescut chiar și de cinci ori mai mult decât în alte sectoare, odată cu adoptarea tehnologiei IA.

„Creșterea productivității muncii este o premisă cheie a creșterii economice și a nivelului de trai, așa cum a fost întotdeauna, iar tehnologia este un factor critic. În consecință, orice inovație în tehnologie, cum este și inteligența artificială este binevenită. Istoria ne arată că fiecare val de tehnologie duce la o reconfigurare a cererii și ofertei pe piața muncii, care însă a însemnat întotdeauna o cerere totală în creștere, atât numeric, cât și din punct de vedere al competențelor cerute. Singura diferență este legată de viteza cu care inteligența artificială penetrează activitatea economică și societatea, în general. Datele noastre sugerează că IA nu anunță o perioadă de pierderi de locuri de muncă, ci mai degrabă o creștere graduală a pozițiilor care vor necesita mai multe competențe în acest domeniu, combinată cu o reprofilare a rolurilor cu un conținut care poate fi înlocuit de tehnologie. Pe de o parte, aceasta poate fi o veste bună pentru țările care se confruntă cu deficit de forță de muncă în multe sectoare, dar pe de altă parte, creează o nevoie acută de dezvoltare de competențe noi sau chiar recalificare. Este critic deci pentru fiecare dintre noi, pentru a ne păstra valoarea pe piața muncii, să avem o atitudine deschisă pentru învățare continuă și să înțelegem că lumea în care trăim presupune adaptare și flexibilitate”, a declarat Oana Munteanu, Director People & Organisation PwC România.

De exemplu, în domeniul IT, cererea pentru abilități legate de inteligența artificială, cum ar fi „AI/Machine Learning Inference” sau procesarea limbajului natural, este în creștere, pe când cererea pentru anumite competențe de programare în limbaje clasice, care pot fi ușor înlocuite de IA, este în scădere. Există însă și sectoare care nu vor fi influențate de inteligența artificială sau care înregistrează o cerere crescută de forță de muncă datorită altor tendințe macro, cum ar fi sectorul energiei regenerabile, construcțiile, activitățile sportive sau serviciile medicale și de îngrijire personală.

În prezent, numărul anunțurilor pentru locuri de muncă specializate în IA este de șapte ori mai mare decât în 2012. Raportul evidențiază că cea mai rapidă creștere a proporției de roluri care necesită competențe în domeniul IA a avut loc în sectorul serviciilor financiare (cu o pondere de 2,8 ori mai mare decât în alte sectoare), în serviciile profesionale (de 3 ori mai mare) și în IT (de 5 ori mai mare).

În plus, studiile indică o creștere semnificativă a importanței competențelor cognitive avansate (analiză, gândire critică, creativitate etc.), precum și a celor emoționale și comportamentale (adaptabilitate, inteligență emoțională, influență socială, autonomie etc.), alături de competențele digitale.

Liderii companiilor mari cred că IA va schimba modul în care companiile își vor desfășura activitatea, iar angajații vor avea nevoie de competențe noi

Potrivit sondajului PwC CEO Survey 2024, 84% dintre directorii executivi ai companiilor care au început să adopte inteligența artificială sunt convinși că aceasta va conduce la o creștere a productivității, în timp ce 70% cred că IA va aduce schimbări semnificative în modul în care își desfășoară activitatea compania lor. În plus, 46% prevăd o creștere a profitabilității ca rezultat al utilizării IA, în timp ce 41% anticipează o creștere a veniturilor.

Deși adoptarea și integrarea strategică a IA în companiile din România este încă limitată, directorii acestor companii împărtășesc opinii similare cu cei de la nivel global în ceea ce privește impactul IA asupra modelelor de afaceri. Ei anticipează că IA va intensifica competiția pe piață și va impune necesitatea de a dezvolta noi abilități pentru majoritatea angajaților. Totodată, se așteaptă o optimizare a timpului de lucru, o creștere a eficienței angajaților și, implicit, o majorare a profitabilității.