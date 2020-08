Într-o țară cu peste 16.000 de cabinete și clinici stomatologice și cu sute de specialiști în chirurgie, doctorul Cazacu Corrado a pus bazele Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie, care își propune să aducă laolaltă cei mai buni profesioniști din domeniu.

Principalul obiectiv ale Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie este să impună standarde de calitate în domeniul chirurgiei orale prin educare medicală teoretică, dar mai ales practică.

„Asociația a luat naștere din nevoia comunității de medici stomatologi care practică chirurgia orală de a-și îmbunătăți practica și de a se ajuta reciproc. Prin apartenența la acest grup se va realiza un schimb de experiența de la mentori la medicii care sunt începători în anumite tehnici de chirurgie orală”, explică Dr. Cazacu Corrado, medic specialist chirurgie dento-alveolară.

De asemenea, asociația are ca scop promovarea capacităților profesionale ale doctorilor cu experienţă în implantologie şi chirurgie orală şi crearea unei platforme de recrutare a medicilor specialiști în chirurgie dento-alveolară, oro-maxilo-facială, stomatologică și maxilo-facială în cadrul clinicilor dentare din întreaga țară.

Cursuri de specialitate organizate în Bucureşti, Cluj şi Iaşi

Dr. Cazacu adaugă: „La începutul verii am organizat împreună cu echipa din Asociația Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie un curs de reabilitare cu dantură fixă în 24 de ore prin tehnica Sky Fast and Fixed pentru colegii din Iași. Pe 16-17 octombrie, vom organiza din nou un astfel de curs la Cluj, curs ce va include, la fel ca precedentul, o intervenție live de reabilitare totală a danturii. În cadrul acestui program are loc intervenția de reabilitare bimaxilară cu ajutorul implanturilor dentare, tehnica Sky Fast and Fixed. De mentionat ca pacientul operat este un caz probono, astfel încat venim si în ajutorul pacientilor cu venituri reduse, care nu-si permit o îmbunătățire a calității vieții din surse proprii”

În plus, asociația are ca scop organizarea în cele trei oraşe importante ale țării Bucuresti, Cluj și Iaşi a unor cursuri de specialitate care includ obligatoriu intervenții live, stabilirea de conexiuni la nivel local între medici juniori si mentori care îi pot ghida din punct de vedere professional.