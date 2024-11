Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) informează că vineri, 8 noiembrie, s-a produs un cutremur puternic de 6,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la adâncimea de 10 km.

Seismul a fost înregistrat în Chile, potrivit seismologilor.

„În ziua de 08 Noiembrie 2024, la ora 13:38:00 (ora locală a României), s-a produs în NEAR THE COAST OF AISEN, CHILE un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.1, la adâncimea de 10.0 km”, informează INFP.