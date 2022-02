O mare companie din România s-a vândut! Un cunoscut grup a cumpărat pachetul de acțiuni

Abris Capital Partners („Abris”), investitorul de private equity din Europa Centrală, a semnat un acord pentru vânzarea pachetului său de acțiuni în Patent Co., un furnizor global de soluții de nutriție animală și aditivi furajeri brevetați cu valoare adăugată ridicată, către RWA Raiffeisen Ware Austria AG, un grup internațional prezent și în România prin RWA Raiffeisen Agro România.

Cu sediul central în Serbia, Patent Co. este cea mai importantă afacere în domeniul nutriției animale din Europa Centrală și de Est, având aproximativ 250 de angajați în unitățile sale din Europa de Sud-Est. Abris a investit în afacere la sfârșitul anului 2015, cu obiectivul strategic de a transforma producătorul de nutriție animală care opera la acel moment pe 10 piețe locale într-un jucător multinațional cu o marjă mare a portofoliului patentat de aditivi pentru hrana animalelor și o rază de distribuție globală.

Compania a investit în noi fabrici

În perioada de investiție, Abris a investit în noi fabrici de ultimă generație pentru furaje combinate și premixuri, triplând capacitatea și permițând companiei să atingă o rată de creștere anuală compusă a EBITDA de peste 20%. În această perioadă, Patent Co. a intrat pe 43 de piețe noi, triplându-și vânzările internaționale, care acum se desfășoară pe șase continente.

Adrian Stănculescu, Partener și Head of Abris România, a comentat: „Patent Co. este un exemplu clar de proces de creare a valorii condus de Abris, afirmând strategia noastră de a transforma o companie de familie locală într-un jucător global și de a încorpora în același timp practici ESG solide în procesul de afaceri. Suntem bucuroși să facem parte din succesul Patent Co., la momentul în care compania intră în acest nou parteneriat cu RWA”.

Pawel Gierynski, Managing Partner la Abris Capital Partners, a comentat: „Acest exit al Patent Co. demonstrează experiența noastră testată în crearea expansiunii globale în portofoliul nostru și în asigurarea exiturilor internaționale, care produc valoare considerabilă pentru investitorii noștri. În timpul investiției noastre de șase ani, am creat un parteneriat strâns cu echipa experimentată de la Patent Co., permițându-ne să transformăm acest lider local într-o afacere care prosperă pe scena globală. Dorim echipei mult succes în următorul capitol al poveștii lor cu RWA.”

Cele mai bune practici de guvernanță corporativă

Pe parcursul perioadei de investiții, Abris s-a concentrat și asupra ESG, implementând cele mai bune practici de guvernanță corporativă și stabilind standarde sociale și de mediu durabile. Abris a ajutat Patent Co. să-și profesionalizeze funcția de management de mediu, stabilind un parcurs detaliat pentru reducerea amprentei de carbon. În plus, au fost introduse ample procese de bune practici în domeniul resurselor umane, atât prin programe de anti-discriminare, diversitate și incluziune, cât și prin programe de formare și dezvoltare. Expertiza Abris în domeniul ESG a ajutat Patent Co. să devină un campion ESG în portofoliul Abris și nu numai.

Directorul General al RWA, Reinhard Wolf, a adăugat: „Odată cu achiziția Patent Co., RWA face un pas semnificativ de creștere în segmentele de bază ale furajelor și suplimentelor furajere. Suntem convinși că achiziția va duce la o consolidare semnificativă a portofoliului de produse și a poziționării geografice în sectorul furajelor. ”