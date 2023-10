Cu o carieră cinematografică impresionantă, care s-a întins pe cinci decenii, Phyllis Coates era cunoscută pentru că a jucat în primul lungmetraj Superman, unde a interpretat rolul reporteriței Lois Lane, din 1951. Anul următor, actrița a reluat rolul din prima adaptare TV a filmului Superman, „Adventures of Superman”, scrie Hollywoodreporter.

Fiica ei, Laura Press, a confirmat vestea pentru Hollywood Reporter, spunând că mama sa a murit din cauze naturale, în liniște, în casa ei din Los Angeles.

„S-a dedicat trup și suflet industriei filmului”, a spus Press. „A abordat toate genurile în cele peste cinci decenii de carieră”, a spus fiica actriței.

Phyllis Coates, o carieră prolifică cu roluri în zeci de filme

Phyllis Coates, pe numele real Gypsie Ann Evarts Stell, s-a născut în Wichita Falls, Texas, la 15 ianuarie 1927. Familia ei s-a mutat ulterior la Hollywood. Coates și-a lansat cariera în lumea divertismentului ca solistă a unei trupe de cabaret, în anii 1940. A reușit ca așa să facă turnee în toate colțurile Americii.

Cariera ei în film a fost prolifică, cu roluri importante în filme ale anilor 50 precum „Panther Girl of the Kongo” (1955), „Girls in Prison” (1956), „I was a Teenage Frankenstein” (1957), „Blood Arrow” (1958), „Cattle Empire” ” (1958), „The Incredible Petrified World” (1959), „The Baby Maker” (1970) și „Goodnight, Sweet Marilyn” (1989).

A devenit cunoscută pentru rolul din serialul de televiziune „Adventures of Superman”

În ciuda numeroaselor roluri în film, Coates a devenit cunoscută pentru rolul din serialul de televiziune „Adventures of Superman”. Actrița a apărut în 26 de episoade ale serialului și se mândrea cu cascadoriile pe care le făcea singură.

„Am fost aruncați în aer, bătuți, împușcați– cred că puteam să facem asta pentru că eram tineri și naivi, dar am suportat o mulțime de lucruri”, declara Phyllis Coates într-un interviu cu Tom Weaver pentru cartea „Science Fiction Stele și eroi de groază.” „Nu cu mult timp în urmă am revăzut episodul „Noaptea terorii” în care eram eliminată”, spunea actrița.

Actrița a povestit că a câștigat doar 350 de dolari pe episod lucrând alături de vedete de la Hollywood precum George Reeves, John Hamilton și Robert Shayne. După încheierea primului sezon, i s-a oferit de cinci ori salariul inițial doar să se întoarcă și să joace in sezonul 2, dar a refuzat, probabil din cauza unor scene care erau foarte periculoase.

Mi-am dorit foarte mult să ies din serialul „Superman’”, a mărturisit ea în carte. Într-o întorsătură amuzantă, Coates a preluat rolul mamei lui Lois în „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” de la ABC, în timp ce Lois a fost interpretată de actrița Teri Hatcher. cunoscută din serialul „Neveste disperate”.

A fost căsătorită de patru ori și de fiecare dată a divorțat

Phyllis Coates a fost căsătorită de patru ori: cu regizorul de televiziune Richard L. Bare, pe care l-a cunoscut în filmele McDoakes (cel care a regizat 166 de episoade din Green Acres), cu muzicianul Robert Nelms, cu regizorul Norman Tokar și cu chirurgul american Howard Press. Toate cele patru mariaje s-au încheiat cu un divorț.

Potrivit IMDb, ultimul rol al actriței pe marele ecran a fost în proiectul din 1996 „Hollywood: The Movie”.