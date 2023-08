În urma falimentului Euroins, pronunțat pe 9 iunie 2023, polițele emise de companie urmau să mai fie valabile încă 90 de zile din acel moment, drept urmare, acestea urmează să expire pe 8 septembrie. ASF propune însă o soluție, prin proiectul de OUG se dorește ca polițele Euroins să fie valabile încă 90 de zile, adică până pe data 8 decembrie.

Vă amintim că Euroins și-a pierdut încă din martie 2023 autorizația de funcționare. Prin acest proiect, ASF dorește salvarea a 17% din parcul auto național, în caz contrar acești șoferi ar rămâne fără asigurare. Proiectul care vizează un termen de valabilitate prelungit se află în dezbatere publică timp de 10 zile, începând cu 18 august.

Potrivit ASF, în prezent există pe piața românească 6 companii de asigurări și două sucursale care vor absorbi cererea mare de contracte RCA. În plus, contextul economic actual provoacă probleme financiare populației, fapt care declanșează reducerea numărului de asigurări RCA încheiate.

În acest context, ASF propune prelungirea cu 90 de zile a asigurărilor emise de compania Euroins, prin instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Noul termen de intrare în vigoare a polițelor RCA achiziționate de șoferii din România este de maxim 60 de zile, în comparație cu limita anterioară de 30 de zile. Această modificare a fost adoptată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin revizuirea Normei 20/2017 și a devenit efectivă începând de azi, 21 august, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, în contextul prețurilor în creștere, șoferii vor putea cumpăra din timp asigurări la o primă mai mică, iar schimbarea aduce beneficii directe inclusiv pentru clienții Euroins, o companie care încă gestionează aproximativ 1,8 milioane de polițe RCA. Măsura va permite șoferilor să evite aglomerația din piață care va apărea cel mai probabil atunci când multe dintre polițele Euroins vor ajunge la termenul de expirare.

Nota de prezentare a proiectului ASF, care intră în vigoare de astăzi, informează: „Proiectul are in vedere modificarea prevederilor art. 13 alin. (12) din Norma nr. 20/20171 prin care este reglementata perioada in care contractul RCA poate intra in valabilitate de la momentul incheierii acestuia. (…)

Prin propunerea de modificare se are in vedere prelungirea cu 30 de zile a termenului prevazut in prezent de prevederile art. 13 alin. (12), astfel incat termenul maxim pentru intrarea in vigoare a contractelor RCA sa fie majorat pana la 60 de zile de la incheierea contractului”.