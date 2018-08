LOVITURĂ pentru DRAGNEA: Începe marea coaliție anti-PSD?

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marţi că singura soluţie pentru a se crea o alternativă credibilă pe scena politică este ca partidele de opoziţie să înceapă să discute despre crearea unui pol politic anti-PSD.

"De şase luni insist şi explic că singura soluţie pentru a crea o alternativă credibilă la PSD este crearea unui pol politic anti-PSD. Nu există o altă formulă, nici PNL singur nu poate obţine suficiente voturi pentru a crea o majoritate, nici celelalte partide nu sunt suficient de convingătoare încât să obţină rezultate care să le permită să înceapă negocieri după alegeri pentru crearea unei alte majorităţi. PSD a reuşit prin erorile adversarilor politici care s-au produs până acum să se instaleze foarte bine şi din 3.200 de primari au aproape 2.000 la ora actuală, de aceea noi insistăm ca România să revină la alegerea primarului în două tururi. Singura soluţie pentru a crea o alternativă credibilă este ca partidele de opoziţie să înceapă să discute despre crearea unui pol politic anti-PSD, pentru că altfel riscăm să rămânem divizaţi. (...) Până acum nu a existat niciun fel de discuţie serioasă pe acest subiect. Informal avem un dialog între noi, ne coordonăm anumite acţiuni în Parlament, dar o agendă clară a partidelor de opoziţie cu privire la acţiunile PSD nu a existat şi cred că ea este necesară mâine", a spus Tomac într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului, întrebat dacă este posibil ca toate partidele de opoziţie să facă front comun împotriva PSD.

Tomac a menţionat că acum nu mai este vorba doar despre obiective politice pe care şi le poate asuma un partid sau altul, ci este vorba "despre viitorul României".

"Noi, cei din PMP, suntem dispuşi să ne aşezăm la masa discuţiilor pentru a crea un pol politic anti- PSD. PSD este confiscat la ora actuală de o gaşcă de politruci care au o agendă extrem de precisă şi care nu are nimic în comun cu interesele României. Ei sunt cei care se plimbă cu gărzi de corp dubioase pe stradă, ei sunt cei care trimit provocatorii în Piaţa Victoriei pentru a compromite evenimente neorganizate de Opoziţie. Eu de asta nu am fost în piaţă, pentru că nu am vrut să se spună că vrem să confiscăm politic un eveniment, de altfel, niciun coleg de al meu nu a fost cu tricouri ale partidului, s-au dus în calitate de cetăţeni din Diaspora sau solidari cu cei din Diaspora", a afirmat preşedintele PMP.

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut apel luni la politicienii din Opoziţie să lase deoparte "interesele mărunte" şi "orgoliile" şi să pună mai presus interesul ţării, punctând că este nevoie de dialog între aceştia.