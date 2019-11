Compania Bristol-Myers Squibb a anunțat finalizarea preluării Celgene Corporation, după primirea aprobărilor necesare din partea tuturor autorităților guvernamentale prevăzute de către acordul de fuziune și, conform anunțului din 12 aprilie 2019, după aprobarea din partea acționarilor Bristol-Myers Squibb și Celgene.

În plus, odată cu finalizarea achiziției, în conformitate cu termenii acordului de fuziune, Celgene a devenit o filială deținută integral de către Bristol-Myers Squibb Company. În baza fuziunii, acționarii Celgene au primit pentru fiecare acțiune: 1,00 acțiune Bristol-Myers Squibb, 50,00 dolari în numerar fără dobândă și un drept contingent tranzacționabil (Contingent Value Right / CVR), care va îndreptăți posesorul să primească o plată de 9,00 dolari în numerar, dacă se îndeplinesc anumite etape ulterioare de reglementare.

Iar acțiunile Celgene nu se mai tranzacționează după închiderea bursei de astăzi. În data de 21 noiembrie 2019, acțiunile nou emise ale Bristol-Myers Squibb și CVRurile vor fi tranzacționate în cadrul bursei din New York.

”Aceasta este o zi importantă pentru Bristol-Myers Squibb, deoarece reunim știința de top, medicamentele inovatoare și talentul incredibil al Bristol-Myers Squibb și Celgene, pentru a crea un lider al companiilor farmaceutice”, a precizat Giovanni Caforio, M.D., Președinte și Director Executiv al Bristol-Myers Squibb.

”Împreună cu francizele noastre de top în oncologie, hematologie, imunologie și boli cardiovasculare, și una dintre cele mai diverse și promițătoare linii de produse aflate în dezvoltare din industrie, știu că vom continua să ne îndeplinim viziunea de a transforma viețile pacienților prin știință și cercetare. Sunt încântat de oportunitățile pentru angajații noștri actuali și pentru noii colegi pe care îi primim în cadrul companiei, lucrând împreună pentru a oferi pacienților medicamente inovatoare”, a adăugat el.

De la data anunțării tranzacției, pe 3 ianuarie 2019, s-au realizat o serie de progrese concrete în ceea ce privește îndeplinirea principalilor indicatori de valoare ai fuziunii, inclusiv: progrese referitoare la brevetul pentru REVLIMID®, aprobarea din partea U.S. Food and Drug Administration (FDA) pentru INREBIC® (fedratinib) în tratamentul anumitor forme de mielofibroză, aprobarea din partea U.S. FDA pentru REBLOZYL® (luspatercept-aamt) în tratamentul anemiei la pacienții adulți cu beta talasemie și depunerea documentației spre aprobare pentru luspatercept și ozanimod în SUA și Europa.

De asemenea, compania a făcut un progres important și în ceea ce privește planificarea unei integrări de succes.

În consecință, Celgene a încheiat acordul de cesionare a drepturilor internaționale asupra OTEZLA® (apremilast) către Amgen, pentru 13.4 miliarde dolari în numerar, ca urmare a finalizării fuziunii cu Bristol-Myers Squibb.

Pe 15 noiembrie 2019, Bristol-Myers Squibb a anunțat decizia Comisiei Federală pentru Comerț a SUA (FTC) de a accepta acordul propus, referitor la fuziunea în curs de finalizare a Bristol-Myers Squibb și Celgene, ceea ce a permis părților să încheie fuziunea.

Bristol-Myers Squibb așteaptă ca cesionarea OTEZLA să fie finalizată imediat după încheierea fuziunii și planifică să prioritizeze utilizarea încasărilor pentru reducerea datoriei.

Totodată, Bristol-Myers Squibb a anunțat decizia Comitetului Director de a autoriza răscumpărarea a 7 miliarde dolari din acțiunile Bristol-Myers Squibb. Cu ocazia acestei autorizații, Bristol-Myers Squibb a încheiat acorduri de răscumpărare accelerată a acțiunilor (ASR) cu Morgan Stanley & Co. LLC și Barclays Bank PLC pentru a reachiziționa, în total, 7 miliarde dolari din acțiunile Bristol-Myers Squibb.

