Doliu național în Cehia. Președintele Petr Pavel a făcut un prim anunț despre tragedie. El și-a manifestat „imensă tristețe” și „furia neajutorată” în fața pierderii de vieți „complet nenecesare”. Poliția susține că atacatorul a fost „eliminat”. El este bănuit că a luat viața tatălui său și că ar putea fi legat de decesul altor două persoane, pe care le-ar fi ucis săptămâna trecută.

Atacul este considerat unul dintre cele mai serioase incidente cu arme de foc înregistrate în istoria recentă a Europei.

Focurile de armă au izbucnit în jurul orei locale 15:00 (14:00 GMT) joi, în incinta Facultății de Arte a Universității Caroline, din inima capitalei Cehiei.

Atacatorul a declanșat focul în coridoarele și sălile de clasă ale clădirii. Martorii susțin că acesta părea să țintească aleatoriu. În același timp, personalul și studenții au utilizat mobilierul clădirii pentru a se baricada în săli.

Scene dramatice, documentate și distribuite pe rețelele sociale, surprind persoane sărind de la etaj sau de pe un pervaz exterior, în timp ce sunetul împușcăturilor este auzit în fundal.

Potrivit declarațiilor poliției, agresorul este un student în vârstă de 24 de ani, autoritățile au menționat că nu avea antecedente penale. Cu toate acestea, acestea au subliniat descoperirea unui „arsenal imens de arme și muniții” în posesia sa.

Înainte de producerea atacului, forțele de poliție au primit informații conform cărora presupusul suspect se deplasa către Praga dintr-un oraș învecinat, având intenția de a se sinucide. Ulterior, tatăl tânărului a fost găsit fără suflare.

Iată ce scria tânărul ucigaş în vârstă de 24 de ani pe un canal de Telegram pe care şi-a dezvăluit planurile. El s-ar fi inspirat dintr-un eveniment asemănător din Rusia.

„Permiteți-mi să mă prezint, numele meu este David. Vreau să mă duc într-o școală și să mă sinucid, iar Alina Afanaskina m-a ajutat destul de mult.

Întotdeauna mi-am dorit să ucid, am crezut că voi deveni un maniac în viitor… Apoi, când Ilnaz a făcut împușcăturile, mi-am dat seama că este mult mai profitabil să faci crime în masă decât în serie.

M-am așezat… Am așteptat… Am visat… Am vrut… dar Alina a devenit ultimul punct. A fost ca și cum ar fi venit în ajutorul meu din ceruri la timp.

Acest canal va fi închis pentru o lungă perioadă de timp, deși am vrut să îl deschid inițial, dar apoi am citit niște instrucțiuni că ar fi mai bine să deschidem canalul cu câteva ore înainte de filmare.

Probabil că așa voi face. Acest canal este un jurnal în care voi vorbi despre viața mea de dinainte de filmare”, a scris tânărul.