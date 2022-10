Ucraina își revendică înaintările militare în regiunea ucraineană Lugansk din Estul țarii. Până în prezent, zona respectivă s-a aflat aproape în întregime sub controlul Federației Ruse, a relatat miercuri guvernatorul ucrainean al Luganskului, Serghii Gaidai, fără să precizeze numele localităţilor eliberate, a informat AFP.

„Acum este oficial. Dezocuparea regiunii Lugansk a început. Mai multe localităţi au fost deja eliberate de (sub) armata rusă”, a anunţat într-o înregistrare video postată pe Telegram Sergjii Gaidai, fără să menționeze numele localităților eliberate. „Steagul ucrainean a fost ridicat acolo de către forţele armate ucrainene”, a mai adăugat oficialul.

#Ukrainian forces continued to make significant gains in #Kherson Oblast while continuing advances in #Kharkiv and #Luhansk oblasts. #Putin’s partial mobilization is having more significant short-term impacts on #Russian politics than the war.https://t.co/XhDg1W5KBb pic.twitter.com/2hoAT1yNKy

— ISW (@TheStudyofWar) October 5, 2022