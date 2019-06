Șoc total în cazul fetiței agresate din Baia de Aramă. Procuroarea acuzată a decis să rupă tăcerea și să-și spună propria poveste. Aceasta a intervenit în cazul fetiței de nouă ani, bruscată de autorități pentru a fi dată spre adopție și a explicat ce s-a întâmplat la fața locului.

„Am încercat să relaționăm cu minora, dar nu s-a putut pentru că striga, plângea. I-am solicitat fostei asistente maternale să o liniștească. Acest lucru s-a întâmplat la etaj, am coborât în bucătăria de la parter, am încercat să discutăm, să-i explicăm ce urmează să se întâmple. Au început ceilalți membri majori să țipe, s-a creat o hărmălaie. Am reușit să o iau în brațe și am predat-o tatălui. Se zbătea pentru că asta i s-a inoculat, că va fi luată în străinătate și i se va face rău”, a mărturisit procuroarea.

Omul legii care a intervenit în acest caz este anchetat. Sunt trei verificări care o vizează, anunță Antena 3.

