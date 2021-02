Una dintre femeile cu care Ion Țiriac s-a iubit a scos la iveală un detaliu pe care nu mulți oameni îl cunosc despre fostul tenismen. Fotomodelul Adriana Ikim, căci despre ea este vorba, a dezvăluit pentru ziarul Național că Ion Țiriac a cumpărat un inel cu diamant pentru o vedetă din România.

Fosta iubită a afaceristului a precizat că Ion Țiriac a cumpărat un inel cu diamante pentru Andreea Marin, subliniind că acesta făcuse o adevărată pasiune pentru vedetă.

Aceasta a precizat că Ion Țiriac i-a dat un răspuns ciudat atunci când i-a spus să o invite la nunta sa cu Andreea Marin.

Adriana Ikim a precizat că după despărțirea de fostul tenismen a suferit ani de zile, subliniind că își dorea un bărbat doar pentru ea.

“L-am iubit din prima noapte in care am dormit impreuna. E groaznic sa iubesti un om caruia i-ai atribuit atatea calitati si sa-ti dai brusc seama ca e un las. Ca toti barbatii! Imi doream sa am un barbat numai pentru mine!”, a mai precizat fotomodelul Adriana Ikim.