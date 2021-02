S-a aflat tot! Ministrul de Externe al Ungariei s-a aflat la București pentu a întâlni noul Guvern. Acesta a susținut un interviu pentru Digi 24 în cadrul căruia a fost întrebat de se află pe agenda de discuții.

În ceea ce privește gazul din Marea Neagră, ministrul ungar a precizat că interconectorul dintre România și Ungaria a fost îmbunătățit și că va livra 1,75 miliarde de metri cubi de gaze pe an.

”Acum am îmbunătățit interconectorul dintre România și Ungaria într-o manieră care ne ajută să livrăm 1,75 miliarde de metri cubi de gaz pe an. În cazul în care orice perimetru din Marea Neagră va fi deschis pentru exploatare, atunci va trebui să creștem această capacitate, noi suntem complet pregătiți pentru asta și vom dori să creștem capacitatea interconectorului la 4,4 miliarde de metri cubi anual, deci am putea să cumpărăm mai mult de la voi și voi veți putea să livrați mai mult Ungariei.

Conform proiectelor de dezvoltare internă din Ungaria, am construit un interconector cu Slovacia, care poate face față unei cantități mai mari, cam 5 miliarde de metri cubi pe an, iar acest lucru vă va asigura vouă ocazia să livrați gazul spre Austria, pentru că interconectorul ungar se leagă de conducta mare, transeuropeană, care pleacă din Slovacia și se termină în Baumgarten, Austria.

Deci această sursă de livrare este mai sustenabilă, avem totul gata, singurul lucru nesemnificativ care lipsește este gazul. Atât timp cât nu este o decizie finală de investiții din partea OMV, Exxon sau oricine va deține proiectul Neptun Deep (n.r. perimetru de gaz din Marea Neagră), deci cât timp nu avem o decizie finală de investiții, acestea sunt doar chestiuni teoretice, dar sperăm să trecem la chestiuni mai practice.”, spune Péter Szijjártó.