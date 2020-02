Pe cine ar putea alege premier Klaus Ioahnnis

Potrivit surselor România TV, Klaus Iohannis l-ar putea alege pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier în locul lui Ludovic Orban.

„Daca ne lasam in mana unui guvern PNL, avem probleme de sanatate si cred ca asta ar trebui sa facem de maine si sa ne trezim mai repede pentru ca fiecare zi pe care o pierdem. il cunosc pe domnul Ciuca, este un militar bun, dar nu de asta are nevoie acum Romania” , a declarat Victor Ponta la România TV.

Reacţia lui Orban

„Nu pot sa dau reactie despre o non stire, o inventie care nu are legatură cu realitatea. Este o minciuna, inventie nu are legatură cu realitatea. M-am saturat de acest fel de a difuza informaţii lansate pe site-uri care in mod sistematic s-au dovedit ca au lansat informaţii mincinoase. Şi Hurezeanu a fost prezentat ca premier si Rares Bogdan, dar asta inainte de nominalizarile facute de Iohannis” , a explicat Ludovic Orban.

Băsescu consideră că PSD deține controlul

„Deocamdata vad ce se vede cu ochiul liber. Ludovic Orban este premier interimar si nu va putea fi schimbat decat in anumite conditii. Momentan suntem la guvernul Orban, cred ca aici este marea problema. Ma indoiesc ca luni PSD va face cvorum pentru guvernul Orban 2. Controlul este la PSD, nu la PNL” , a declarat Traian Băsescu.

