Deși nu mai este prezentă mereu la TV, Andreea Marin este acum o adevărată femeie de afaceri. Zâna Surprizelor deține mai multe firme. „A&A Partners SRL”, “A&C Partners SRL” şi “A&D Partners SRL” sunte specializate pe producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune.

Potrivit wowbiz.ro, în 2018, „A&A Partners SRL” a avut un profit net de 162.278 lei, “A&D Partners SRL” unul de 63.8238 lei, în timp ce “A&C Partners SRL” a bifat o pierdere de 102.613 lei.

Pe lângă aceste trei firme, vedeta mai are o afacere. Este vorba despre „Free by AM SRL”, firmă specializată în “comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”.

Aceasta a avut un profit de 105.730 de lei în 2018.

