Astfel, numele din buletin al Margheritei din Clejani este Margareta Myriam Manole, artista având chiar un cont de Facebook cu numele real.

Margherita din Clejani face parte din celebra familie de artiști de muzică lăutărească din Clejani, fiind fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani.

Astăzi, Margherita din Clejani a fost implicată într-un accident rutier, iar cercetările efectuate în cursul zilei de astăzi au relevat faptul că celebra artistă era sub influența subtanțelor stupefiante.

În cadrul audierilor, Margherita din Clejani a negat că ar fi consumat droguri și a mărturist chiar că a condus perfect, motivul accidentului fiind legat de faptul că se ruja în timp ce era la volan.

„Toate bune și frumoase. Nu înțeleg despre ce teste vorbim. Nu s-au făcut teste. Ce teste. Alcool nu există, droguri nu există. Aveți dovada dumneavoastră? S-a întâmplat să ne tamponăm pentru că eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu s-a întocmit niciun dosar penal că nu am de ce să mint, de ce să pățesc asta. Am condus perfect. Am accidentat pur și simplu o mașină. Veneam de la o petrecere”, a declarat Margherita din Clejani.