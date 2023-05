Un detaliu personal a ieșit la iveală de curând despre Mihaela Rădulescu. În trecut, prezentatoarea TV și-a schimbat religia și a trecut printr-un botez, asta de dragul fiului său, dar și în numele iubirii. În urma convertirii, diva a primit un nume pe care nu toată lumea îl știe.

Pentru 10 ani, Mihaela Rădulescu a fost căsătorită cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg, relație în urma căreia a rezultat fiul lor, Ayan.

Chiar dacă s-a născut în Tel Aviv, Ayan nu a putut să aibă statutul de evreu decât în momentul în care prezentatoarea TV s-a convertit de la religia ortodoxă la iudaism.

A primi numele Judith

Potrivit cancan.ro, în urma convertirii, Mihaela Rădulescu a primit numele de Judith. Chiar dacă în urma botezului a primit acest nume, diva nu îl are trecut în actele oficiale, pașaport, buletin sau permis de conducere.

„Nu contează religia. Am făcut aceasta pentru a-i oferi fiului meu statutul de evreu, pe care nu-l putea căpăta decât prin trecerea mea la religia mozaică.

Pentru acest lucru mi-am depus un dosar în urmă cu doi ani, am urmat niște cursuri și abia în acest an am dat examenul, care a fost foarte greu.

Am învățat să vorbesc ebraică. Cu scrisul e mai greu…Am decis ca eu să-l învăț limba română pe Ayan, iar Elan, ebraică”, a spus Mihaela Rădulescu în 2004.

Mihaela Rădulescu are un CV impresionant

Mihaela Rădulescu a devenit cunoscută încă din 1994, atunci când a deputat la postul de televiziune Tele7abc. De-a lungul carierei sale, ea a fost gazda mai multor emisiuni populare în România.

Pentru o perioadă bună de timp, Mihaela Rădulescu a fost gazda emisiunii ”Duminica în familie” de la Antena 1, ceea ce i-ar fi putut face pe oameni să creadă că vedeta are studii în domeniul jurnalismului.

Diva de la Monaco, așa cum mai este cunoscută, are un CV cu adevărat impresionant și nu mulți se pot lăuda cu așa ceva. Printre cele mai mari reușite ale sale se numără participarea la decernarea premiilor Oscar din anul 1998.

Chiar dacă nu are studii în jurnalism, Mihaela Rădulescu a învățat pe parcurs tot ce are nevoie pentru a activa în acest domeniu și a prezentat mai multe emisiuni la Antena 1, B1 TV și Pro TV.

La rubrica de studii a CV-ului ei se arată că s-a înscris la trei facultăți. Inițial a dorit să se specializeze pe psihologie și a urmat cursurile acestei facultăți pentru o perioadă de un an. Apoi a făcut trei ani la Academia de Educație Fizică și Sport și încă trei ani la Facultatea de Arte din cadrul Universității Hyperion.